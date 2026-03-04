Lucas Román sufrió un ataque homofóbico: “Me dio tres trompadas sin mediar palabra”

Lucas Román contó que fue agredido “sin mediar ningún tipo de palabra me dio tres trompadas”. El columnista fue chistado por un hombre en la esquina de Avenida Medrano y Guardia Vieja, al salir de su programa Furia Bebe, y cuando se dio vuelta recibió los golpes. El episodio ocurrió a plena luz del día, en una zona transitada del barrio de Almagro, y generó preocupación tanto en el equipo del programa como entre sus oyentes.

“Lo que sí sé es que esto fue el día posterior a que el presidente habló diciendo ‘me encanta domarlos’, ‘me encanta verlos sufrir’”, sostuvo, haciendo referencia a que el ataque podría haber venido de un simpatizante de Milei, opositor a la ideología que abunda en la radio. Para Román, el contexto político no es un dato menor y consideró que determinadas expresiones públicas pueden funcionar como habilitadoras de agresiones en la vida cotidiana.

Según contó, el pasado lunes 2, al terminar el programa que comparte con Malena Pichot, Danila Saiegh y Vanesa Strauch, alrededor de las 18:30 h, Lucas Román estaba caminando de salida de su trabajo cuando un hombre, que no “parecía vivir en la calle”, lo golpeó sin explicación alguna. No hubo discusión previa ni intercambio verbal que anticipara la agresión. El atacante se dio a la fuga y hasta el momento no fue identificado.

“Yo hasta me llegué a preguntar si me habían pegado por tener una remera rosa”, reflexionó el columnista, poniendo sobre la mesa que las miradas homofóbicas no están superadas más allá de las movilizaciones sociales y los avances en materia de inclusión. En ese sentido, planteó que todavía persisten violencias cotidianas que muchas veces se minimizan o naturalizan.

“Se la bancan las lesbianas todos los días, los trabas, las mujeres, las abuelas, ¿no me la voy a bancar yo?” preguntó retóricamente. Sin embargo, aclaró que ya hizo la denuncia y que la investigación sigue en pie con el fin de dar con el hombre que lo violentó. También señaló que no pretende ubicarse en un lugar de excepcionalidad, sino visibilizar una situación que afecta a distintos colectivos de manera sistemática.

Sorprendentemente, Román contó que cuando fue a la guardia para hacerse chequeos: “En el médico me dijeron que van 10 personas por mes por esto, salen de laburar y les pegan”. La mesa reflexionó sobre la violencia en las calles y no perdió oportunidad de apuntar en contra del presidente y el “discurso de odio que valida”. El equipo vinculó el hecho con un clima social que, a su entender, se volvió más hostil en el último tiempo.

“El miedo es del presidente para abajo y todo su séquito” recalcó el columnista. “Hace 10 años estamos acá y estuvimos con Macri y estuvimos en un montón de situaciones y este barrio está distinto” cerró Malena Pichot, marcando que, desde su perspectiva, el cambio no es solo político sino también ambiental, en la forma en que se habita y se transita el espacio público.

