Marcha del 8M: horario, recorrido y principales reclamos de la movilización al Congreso

Este domingo 8 de marzo, Argentina conmemora el Día Internacional de la Mujer con una agenda de actividades culturales, talleres y ferias en distintos puntos del país. La movilización central se realizará el lunes 9, cuando el movimiento feminista convocó al Paro Internacional Feminista y a una marcha desde el Congreso de la Nación y hasta la Plaza de Mayo.

La decisión de trasladar la marcha principal al lunes responde a una estrategia de visibilidad: realizar la protesta en un día laboral para enfatizar el impacto del cese de actividades de las mujeres en la economía y la sociedad. Bajo la consigna "Unir las luchas contra las reformas esclavistas de Milei, el FMI y sus cómplices", la convocatoria principal está fijada para las 16:30 frente al Congreso, con una posterior marcha hacia Plaza de Mayo y un acto central previsto para las 18:30.

La jornada pondrá en primer plano denuncias por la persistencia de los femicidios, el rechazo a los discursos de odio y la defensa de los derechos conquistados en los últimos años.

Según el relevamiento del observatorio Ahora que Sí Nos Ven, en lo que va de 2026 ya se registraron 43 femicidios en la Argentina. El informe señala que el 19% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor, mientras que en el 12% de los casos existía una instancia judicial en curso. Solo durante el mes de enero se registraron 26 asesinatos por violencia de género.

En cuanto al vínculo con los agresores, el 51% de los femicidios fue cometido por la pareja de la víctima y el 21% por una expareja. Además, al menos 23 niñas y niños quedaron sin madre como consecuencia de estos crímenes. El registro también contabiliza 72 intentos de femicidio en lo que va del año, lo que equivale a uno cada 21 horas.

Las provincias con mayor incidencia de casos son Santiago del Estero, Río Negro y Catamarca.

Durante 2025, el mismo observatorio registró 262 femicidios en todo el país, con un promedio de uno cada 33 horas. En ese período, el 37% de los crímenes fue perpetrado por la pareja de la víctima y el 32% por una expareja, mientras que el 40,1% de los asesinatos ocurrió dentro de la vivienda de la víctima.

La movilización también se realizará en medio de cuestionamientos a la política estatal en materia de género. Durante 2024, el gobierno de Javier Milei recortó programas vinculados a la asistencia a víctimas, como la Línea 144, el Programa Acompañar y dispuso la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

En ese contexto, la semana pasada el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) —organismo de Naciones Unidas que supervisa la aplicación de la convención internacional contra la discriminación— exhortó al Estado argentino a restablecer los presupuestos destinados a políticas de igualdad de género.

El organismo también pidió implementar medidas para acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y varones en ámbitos donde las mujeres continúan subrepresentadas o en desventaja, como el mercado laboral y la función pública.

En su informe más reciente sobre la situación argentina, el comité expresó preocupación por la eliminación o desfinanciamiento de programas dirigidos a mujeres y diversidades, y solicitó al Estado que, en un plazo de dos años, informe qué acciones concretas se adoptarán para garantizar derechos vinculados al acceso al aborto legal, la educación sexual integral, la prevención de la violencia de género, el acceso a la justicia, el empleo y la paridad de género.

