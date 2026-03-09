Paro docente este 9 de marzo: qué dicen los gremios y cómo funcionarán las escuelas

El inicio de la semana escolar en la Argentina se ve atravesado este lunes 9 de marzo por una jornada de protesta impulsada por gremios docentes, que decidieron adherir al paro internacional feminista convocado en el marco del Día Internacional de la Mujer. La medida genera interrogantes entre familias y estudiantes sobre el normal desarrollo de las clases, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Aunque la convocatoria sindical tiene alcance nacional, el impacto será desigual según cada jurisdicción y cada institución educativa, ya que la adhesión depende en gran medida de la decisión individual de los docentes.

La adhesión de los gremios docentes al paro del 8M

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) confirmó su participación en la jornada de lucha y convocó a sus sindicatos de base a realizar distintas acciones de protesta.

En un comunicado difundido en las últimas horas, la organización sindical expresó su respaldo al paro feminista y señaló que cada gremio definirá la modalidad de participación.

“Adherimos al Paro Internacional Feminista y convocamos a todas las organizaciones de base a participar y generar acciones con distintas modalidades acordes a lo que cada sindicato defina”, indicaron desde la central docente.

Dentro del mapa sindical, el Sindicato Unificado de Trabajadorxs de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) anunció su adhesión a la jornada, al igual que el gremio Ademys en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, organizaciones docentes vinculadas a distintas corrientes sindicales confirmaron su participación en las actividades previstas para este lunes.

En paralelo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su acompañamiento a la jornada de protesta a nivel nacional.

Impacto en las escuelas del AMBA

Pese a la convocatoria sindical, el alcance del paro podría ser limitado en varias instituciones educativas, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

Voceros del Ministerio de Educación porteño, encabezado por la ministra Mercedes Miguel, señalaron que se espera una baja adhesión a la medida de fuerza. En ese sentido, indicaron que la mayoría de las escuelas funcionará con normalidad durante la jornada.

Desde la cartera educativa también recordaron que el reglamento vigente contempla el descuento salarial para los docentes que no se presenten a trabajar, una práctica habitual en casos de paro.

De acuerdo con dirigentes sindicales consultados, el panorama será heterogéneo: algunas escuelas podrían tener clases normales, mientras que en otras el funcionamiento podría verse parcialmente afectado.

Movilización y actividades previstas

Además de la adhesión al paro, distintos sindicatos docentes convocaron a participar de movilizaciones y actividades públicas vinculadas al 8M.

La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) informó que participará de una marcha hacia el Congreso de la Nación. En este caso, el gremio aclaró que el cese de actividades comenzará a partir de las 16 horas, por lo que no se espera un impacto significativo durante el horario escolar habitual.

La concentración principal está prevista frente al Congreso a las 16.30, desde donde las columnas sindicales marcharán hacia Plaza de Mayo.

Reclamos que continúan en el sector educativo

La jornada de protesta se produce apenas una semana después de un paro nacional docente que afectó el inicio del ciclo lectivo en varias provincias del país.

Entre los principales reclamos del sector educativo se encuentran la convocatoria a una paritaria nacional docente, mejoras salariales por encima de la inflación, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y cuestionamientos a distintas políticas educativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Desde CTERA sostienen que el actual escenario implica un “desfinanciamiento del sistema educativo”, mientras que otros gremios señalan que la jornada busca visibilizar problemas salariales y laborales que atraviesa el sector docente.

Qué deben tener en cuenta las familias

Ante este escenario, las autoridades educativas recomiendan que las familias consulten con cada escuela para confirmar si el dictado de clases se desarrollará con normalidad.

En la práctica, el panorama será variable según cada establecimiento, por lo que el funcionamiento dependerá del nivel de adhesión que tenga el paro entre los docentes de cada institución.