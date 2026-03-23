Se estrelló un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana: una víctima fatal y al menos 83 sobrevivientes

Un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se estrelló este lunes por la mañana al despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, al sur del país, con 125 personas a bordo —114 militares y 11 tripulantes—, dejando al menos una víctima fatal y 83 sobrevivientes, muchos de ellos heridos de distinta consideración.

El siniestro ocurrió a las 9.50 (hora local), cuando la aeronave, matrícula 1016, cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís. Según explicó el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva Rueda, el avión presentó un problema pocos segundos después del despegue y cayó a tierra a pocos kilómetros del aeropuerto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El impacto se produjo en una zona boscosa, a unos 500 metros de la pista, donde la aeronave se incendió. Equipos de rescate, junto a efectivos militares y voluntarios de la Defensa Civil, trabajan en el lugar para asistir a los heridos y asegurar el área. Las primeras cifras oficiales confirmaron al menos 48 personas trasladadas a centros de salud, aunque reportes iniciales habían elevado ese número a 56. Horas después ya esa cifra había trepado a 83 sobrevivientes.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó el accidente y pidió cautela respecto al saldo final. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Fuerza Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública”, señaló. También indicó que se activaron todos los protocolos de emergencia para asistir a las víctimas y sus familias.

En paralelo, el comandante general de las Fuerzas Militares, Hugo Alejandro López Barreto, expresó el “profundo dolor” de la institución y aseguró que se desplegaron todos los recursos disponibles para la atención de la emergencia. “Este accidente nos exige actuar con responsabilidad, humanidad y transparencia”, sostuvo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el hecho y manifestó su preocupación por la falta de precisiones. “Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido”, escribió en su cuenta de X. Además, vinculó lo ocurrido con problemas estructurales en el equipamiento militar.

"No daré más tiempos, es la vida de los jóvenes la que se pone en juego", sentenció Petro en su cuenta de X, defendiendo su decisión de modernizar el equipamiento militar frente al veto actual de los helicópteros rusos y el desgaste de las aeronaves de carga existentes.

Mientras tanto, equipos técnicos de la Fuerza Aérea ya iniciaron la investigación para determinar las causas del accidente. Las primeras hipótesis incluyen una posible falla mecánica, error humano o condiciones climáticas adversas en la región amazónica.

El Hércules C-130 es uno de los aviones más utilizados por fuerzas armadas en todo el mundo para el transporte de tropas y carga militar. Tiene capacidad para más de un centenar de pasajeros con equipamiento completo, una condición que, según las autoridades, podría haberse dado al momento del despegue.

GD / EM