Extraordinarias: Unión por la Patria revisa su estrategia frente a LLA y comienza un cálculo fino

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados empieza a redefinir su rol en la segunda etapa del gobierno libertario. Hasta acá el peronismo demostró que no está dispuesto a ningún tipo de diálogo con el oficialismo y el partido violeta entendió que allí hay pocos votos (o ninguno) para pescar pero ahora hay quienes levantan la mano y, ante la fragmentación de otros sectores opositores y la urgencia de los propios, plantean una nueva estrategia centrada en hacer valer más su número.

Los dirigentes de Unión por la Patria no ven un escenario despejado en la discusión del Presupuesto aunque la nueva composición del Congreso favorezca al Gobierno que, sumando a los aliados, debería moverse con comodidad. “Lo que necesita uno y otro es muy distinto. La pregunta es ¿quién va a perder?”, evalúa uno de los principales referentes de la oposición más dura. Y detalla: “Los gobernadores ya perdieron el 0,97% del PBI que están pidiendo que se los paguen. ¿Cómo compatibilizan este reclamo y le dan plata y al mismo tiempo cumplen con la meta del superávit cuando además ya tenés con el FMI comprometido el 2,2% del mismo PBI?”.

En el peronismo evalúan que no habrá plata para todos y visualizan un escenario de fragmentación entre los aliados de los libertarios: “Empieza el juego del calamar”, avisan. Y agregan: “En los próximos días vamos a ver la traición de los gobernadores”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Creen que bloques como Provincias Unidas que tiene a cuatro gobernadores tendrá problemas para unificar posturas. “Cuando vean que los recursos sean escasos, van a arreglar cada uno por las suyas. Hay provincias como Córdoba que el sistema jubilatorio entra en una situación crítica y otras que se preparan para pagar sueldos desdoblados si no entran los recursos que Nación les debe. Va a haber una pelea por quién arregla primero y para los otros no va a haber nada”.

En este contexto el peronismo evalúa su nuevo rol con 93 legisladores que responden al bloque Unión por la Patria. La pérdida de bancas los hace repensar la estrategia para no perder poder de fuego y, al mismo tiempo, no arrastrar a los propios a un año en que la crisis le puede jugar una mala pasada en sus territorios.

“La oposición blanda negocia con el Gobierno con la ventaja de que su voto vale más porque dan por negativos los nuestros. Quizás es hora de empezar a negociar nosotros, pensar en abstenciones y ayudar a nuestros gobernadores”, escucharon varios diputados esta semana que están acostumbrados a rechazar los proyectos del Ejecutivo.

Aseguran que hoy no hay diálogo con los libertarios pero algunos no lo descartan. “Dejemos de ser los primeros en anunciar lo que vamos a hacer. Movamos últimos y mientras tanto abramos el diálogo”, fue otra de las frases que resonaron en las últimas horas.

Esta intención de apertura al diálogo se podría dar en la discusión del Presupuesto pero también con la iniciativa de inocencia fiscal. Hay peronistas que tienen propuestas para mejorar el proyecto que presentaron los libertarios y que se muestran dispuestos a acompañarlo.

La oposición dura, en cambio, no ven el mismo camino para el proyecto de reforma laboral. El ingreso del texto por el Senado puede terminar judicializado y frenado por la justicia. Algunos dirigentes de la CGT sondearon al peronismo para saber si acompañarían el reclamo. Allí se cruzaron algunos reproches. “La CGT con nosotros en la campaña fue gestual y solidaria. Pero estuvo lejos de darnos un fuerte respaldo. Ahora ustedes tienen nuestra solidaridad, esperemos un poco para el respaldo total”, les dijo un viejo dirigente de Unión por la Patria.

Si la Justicia no frena la discusión por haber ingresado por el Senado a pesar del que el proyecto incluye cambios impositivos, el peronismo de la Cámara Alta sí se prepara para resistir, rechazar y presentar una alternativa.

Los tiempos libertarios

A diferencia de los obstáculos que ven dentro del peronismo, en el oficialismo están obsesionados por apretar el acelerador desde este lunes hasta el 30 de diciembre, último día del corto período de extraordinarias que definió el presidente Javier Milei. En la Casa Rosada creen que podrán conseguir la aprobación del Presupuesto 2026 la semana que viene y luego pasará al Senado para poder conseguir la sanción antes de fin de año. Mañana se constituirán las comisiones que serán determinantes para los proyectos definidos por el oficialismo. Mañana se reunirán las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados para avanzar con el Presupuesto y la reforma del Código Penal. El oficialismo quiere llegar al recinto el próximo miércoles 17 de diciembre o el jueves 18. El libertario Bertie Benegas Lynch seguirá en Presupuesto y la ex-PRO Laura Rodríguez Machado, en Legislación Penal. Todavía resta saber cuántos apoyos consiguió Santilli de los gobernadores.

Porotos por bloque

Las 257 bancas de la Cámara baja quedaron repartidas de la siguiente forma:

◆ La Libertad Avanza: 95

◆ Unión por la Patria: 93

◆ Provincias Unidas:18

◆ PRO: 12

◆ Innovación Federal: 7

◆ UCR: 6

◆ FIT: 4

◆ Elijo Catamarca: 3

◆ Independencia: 3

◆ País Federal: 3

◆ Coalición Cívica: 2

◆ Encuentro Federal: 2

◆ MID: 2

◆ Producción y Trabajo: 2

◆ Adelante Buenos Aires:

◆ Defendamos Córdoba: 1

◆ Otros monobloques: 3