Donald Trump anunció cuándo y dónde será su próxima reunión con Vladimir Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó este viernes 8 de agosto en sus redes sociales cuándo y dónde se encontrará con el mandatario ruso Vladimir Putin: “La tan esperada reunión entre mi persona, como Presidente de los Estados Unidos de América, y el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, tendrá lugar el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el Gran Estado de Alaska. Próximamente se ofrecerán más detalles. Gracias por su atención”.

Posteo de Donald Trump sobre su próximo encuentro con Vladimir Putin

El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov confirmó esta información a la agencia de noticias Sputnik, y añadió: “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos, por lo que es bastante lógico que la reunión se celebre en Alaska”. Luego aprovechó para dejar en claro que su gobierno no permitirá que Norteamérica les maneje la agenda: “Moscú espera que la siguiente reunión entre Putin y Trump tenga lugar en Rusia”.

Este viernes, Trump también reveló que el acuerdo de paz en Ucrania podría obligar a realizar “intercambios de territorios”, como una prenda de paz: “Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump abre la puerta a una reunión con Vladimir Putin y Volodomir Zelenski para negociar el fin de la guerra

El mandatario norteamericano agregó: “Europa quiere paz. Millones de personas han muerto. Ya se están acercando a un pacto de cese el fuego porque todas las partes quieren poner fin al conflicto”.

Trump también se refirió al envío de pertrechos militares a Ucrania a través de la OTAN, y lo justificó diciendo que “Volodímir Zelenski necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo”.

En Moscú, Putin habló este viernes con los líderes de India y China para fortalecer su posición antes de su reunión con Trump. Según informó el Kremlin, el máximo mandatario ruso le dio detalles al presidente chino, Xi Jinping, sobre los avances de su charla con el enviado especial norteamericano, Steve Witkoff. Xi apoyó la idea de conseguir una “solución a largo plazo”, y se mostró satisfecho por el diálogo que se está desarrollando entre Rusia y Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania.

El presidente chino Xi Jinping

El primer ministro indio, Narendra Modi, tras hablar con Putin expresó: “Tuve una buena y detallada conversación con mi amigo el presidente Putin. Le agradecí que compartiera los últimos acontecimientos sobre Ucrania”.

Sobre la posible sede para realizar futuras conversaciones entre Rusia y Ucrania, Putin había sugerido los Emiratos Árabes Unidos, pero Washington todavía no aprobó esa idea. Además, Trump advirtió que podría haber un encuentro trilateral con Zelenski después de su reunión con Putin, pero reconoció que no lo considera un requisito fundamental para ponerle fin a la guerra.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski

Cómo empezó el último conflicto entre Ucrania y Rusia

Putin ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, miles de personas han perdido la vida y millones debieron huir de sus hogares, una situación que cada vez se vuelve más complicada. Por ejemplo, el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, confirmó este viernes que familias con niños debieron evacuar 19 aldeas por el avance del ejército ruso.

La cumbre de Alaska que celebrarán Trump y Putin será el primer encuentro presencial entre un presidente norteamericano y uno ruso desde que el demócrata Joe Biden y Putin hablaron en Ginebra.

Pese a las palabras del mandatario estadounidense, Zelensky sigue insistiendo en que Ucrania no cederá ningún territorio a Rusia, ni siquiera las regiones que ya se encuentran bajo ocupación militar.

HM/DCQ

HM