La sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ubicada en Ginebra, Suiza, dio a conocer un estudio elaborado por el gabinete británico de consultoría ambiental Eunomia junto con el grupo de investigación Zero Carbon Analytics. A partir del mismo se confirmó cuáles son los siete países que, sumando toda su producción, generaron dos tercios del total mundial de los cuatro tipos de plásticos más comunes durante el año 2024.

A la cumbre internacional que busca poner fin a la contaminación por plásticos asistieron representantes de 184 países y más de 600 organizaciones no gubernamentales (ONGs) de todo el mundo. Durante el evento, tienen la tarea de acordar un tratado para combatir este problema ambiental, con un plazo de 10 días para negociar y firmar el acuerdo.

Los principales países y empresas responsables de la mayoría del plástico producido

La investigación se enfoca en la producción de cuatro tipos de polímeros vírgenes, los más usados en la fabricación de plásticos: Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Polietileno tereftalato (PET) —muy común en botellas de agua— y Poliestireno (PS). A partir de los datos, China lidera la producción con un 34% del total mundial de estos polímeros, seguida por Estados Unidos con un 13% y Arabia Saudita; también destacan Corea del Sur con un 5%, India y Japón.

Alemania es el único país del continente europeo entre los diez primeros productores, con un aporte del 2% en 2024.

De esta manera, la entidad internacional también presentó un estudio realizado por Wood Mackenzie, una empresa especializada en datos energéticos. Aquel informe revela que la producción global de plástico está muy concentrada en pocas empresas: en 2021, apenas 18 fabricaron más de la mitad de los polímeros producidos en el mundo.

Principal dentro de ese grupo, la empresa estatal china Sinopec (China Petroleum and Chemical Corporation) genera por sí sola el 5,4% del plástico a nivel global. Le siguen la petrolera estadounidense ExxonMobil con un 5%, la empresa química estadounidense LyondellBasell con un 4,5%, el grupo petrolero saudí Saudi Aramco con un 4,3% y la también china PetroChina con un 4,2%. Dentro de las compañías europeas que encabezan esta lista destacan: el grupo británico Ineos, que ocupa la séptima posición con un 2,8% de la producción, el austriaco Borealis, décimo con un 2,3% y el francés TotalEnergies, undécimo con un 2%.

La Tierra produce actualmente cerca de 460 millones de toneladas de plástico al año, de las cuales aproximadamente la mitad corresponden a productos de un solo uso. De todo ese plástico que se genera, menos del 10% se recicla efectivamente, lo que significa que una gran parte de estos desechos termina transformándose en microplásticos y nanoplásticos que contaminan los océanos y, desde allí, ingresan a la cadena alimentaria global.

A lo largo de las negociaciones que se llevan a cabo en Ginebra, apenas 96 de los 180 países presentes manifestaron su apoyo a un tratado internacional que incluya reducciones en la producción de plástico. Sin embargo, un pequeño grupo de potencias petroleras e industriales se opusieron a estas medidas, al menos hasta que finalicen las negociaciones, previstas para el 14 de agosto.

Luis Vayas Valdivieso abre las negociaciones por el tratado global contra la contaminación plástica, en la sede de la ONU

El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), principal promotor de estas negociaciones, advierte que si no se implementan cambios significativos en el consumo mundial de plástico, la producción podría triplicarse para 2060. Además, se espera que la cantidad de residuos plásticos presentes en la naturaleza aumente un 50% para 2040.

Si bien las proyecciones son alarmantes, varios países con grandes industrias petroleras, que rechazan cualquier restricción sobre la producción de plástico, están bloqueando los avances en las negociaciones de Ginebra. “Es un diálogo de sordos, con pocas señales claras”, dijo una fuente diplomática de un país que forma parte de la coalición “ambiciosa”, que busca incluir en el texto final objetivos para reducir la producción de plástico virgen (no reciclado).

Algunas delegaciones, como las de Arabia Saudita, varios países árabes, Rusia e Irán —agrupados en el bloque 'like minded'— se oponen a cualquier medida vinculante que limite la producción de plástico. Estos países prefieren que el tratado se centre únicamente en la fase final del plástico, cuando se convierte en residuo, y propongan medidas como la financiación de la recogida, clasificación y reciclaje, especialmente en países en desarrollo.

Teniendo en cuenta el enfoque integral, el texto inicial del tratado abarca todo el ciclo de vida del plástico, desde su producción hasta su disposición final.

