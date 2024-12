El indulto de Biden a su hijo Hunter indigna a republicanos y preocupa a demócratas

Joe Biden indultó este domingo a su hijo Hunter pese a haber prometido que no lo haría, una decisión que acabó enfadando a republicanos y preocupando a los demócratas. "¿El indulto otorgado por Joe a Hunter incluye a los rehenes del J-6 (6 de enero), que ya llevan años encarcelados?", escribió Donald Trump en su plataforma Truth Social, refiriéndose al intento de golpe de Estado ocurrido en 2021 e impulsado por sus militantes.

La Casa Blanca desmintió una y otra vez que Biden fuera a indultar a su hijo. La última de ellas el 7 de noviembre. "No fue una decisión fácil", declaró hoy la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre a bordo del Air Force One, con destino a Angola. Hunter Biden fue condenado por un jurado en junio por mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma y se declaró culpable en otro juicio por evasión fiscal.

El presidente emitió un indulto "total e incondicional", absolviendo a Hunter Biden, de 54 años

Republicanos repudian a Biden y lo acusan de “mentiroso”

"Es un mentiroso", declaró a la CNN el estratega político conservador Scott Jennings, miembro del personal de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush. Por su parte, el senador republicano Tom Cotton recordó: "Durante meses, él y sus portavoces de la Casa Blanca prometieron a los estadounidenses que no perdonaría a Hunter Biden". "Ahora sabemos que su palabra no vale nada", añadió.

Para el republicano James Comer, las acusaciones contra Hunter "fueron sólo la punta del iceberg" y el presidente mintió "de principio a fin sobre las actividades corruptas de tráfico de influencias de su familia". "Es lamentable que, en lugar de reconocer sus décadas de malas prácticas, el presidente Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para evitar rendir cuentas", agregó el congresista en la red X.

Demócratas señalan que el indulto marca “un mal precedente”

El gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, acusó al presidente de haber "antepuesto a su familia al país". "Este es un mal precedente (...) que lamentablemente empañará su reputación", publicó Polis en X. Los demócratas temen que Trump use la decisión de Biden para justificar el indulto a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Sin embargo, el politólogo Nicholas Creel, del Georgia College and State University, sostiene que nada de lo que haga Biden antes de dejar el cargo influirá en su sucesor, Donald Trump, a quien "simplemente no le importan los precedentes". "Aunque estoy seguro de que habrá muchos expertos que afirmen que el hecho de que Biden indulte a su hijo abre la puerta a que Trump use su poder de indulto de maneras abiertamente personales y políticas, me parece ridículo", opinó.

El indulto a Hunter Biden

El presidente emitió un indulto "total e incondicional", absolviendo a Hunter Biden, de 54 años, de cualquier delito cometido en la última década. Biden argumentó que su hijo había sido objeto de un proceso politizado iniciado bajo la administración de Trump y que "no hay motivos para creer que se detendrá aquí".

El indulto sorprendió porque, cuando llegó a la Casa Blanca en 2021, se comprometió a restaurar la "integridad" de un sistema judicial que los demócratas consideraban corrompido tras el mandato de Trump (2017-2021).

Los presidentes estadounidenses decretan cientos de indultos o conmutaciones de penas, sobre todo al final de su mandato de cuatro años. Sin embargo, el indulto concedido a Hunter constituye uno de los pocos casos en los que un presidente estadounidense ejerce este poder constitucional en beneficio de un familiar.

Durante su primer mandato, Donald Trump indultó a Charles Kushner, padre de su yerno Jared, condenado por fraude fiscal. El sábado anunció que había elegido a este exmagnate inmobiliario como embajador de Estados Unidos en Francia.

