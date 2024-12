Los riesgos por Trump y las tasas vaticinan un difícil diciembre para el dólar

Los alcistas del dólar envalentonados por la victoria de Donald Trump se adentran en un mes que históricamente ha castigado al billete verde.

La divisa estadounidense ha avanzado alrededor de un 2% desde las elecciones del 5 de noviembre, pero la estacionalidad muestra que las probabilidades están en su contra a partir de ahora. El dólar registró pérdidas en ocho de los últimos 10 meses de diciembre, a menudo víctima de los flujos de reequilibrio de las carteras de final de año y del llamado rally de Santa Claus, que envalentona a los operadores a vender dólares por activos de mayor riesgo, como las acciones.

Las posibilidades de que se produzcan oscilaciones bruscas y desmesuradas son mayores esta vez y hay riesgos de que las publicaciones en las redes sociales del presidente electo de EE.UU. agiten los mercados e inquieten a los operadores en un mes en el que también se celebran nueve importantes reuniones de política monetaria de bancos centrales y en el que se publica una gran cantidad de datos económicos clave. Cualquier atisbo de sorpresa negativa podría desencadenar una estampida hacia la divisa refugio por excelencia, dejando obsoleta la narrativa de “vender el dólar”.

La volatilidad de las divisas se ha disparado desde las elecciones, mientras los inversionistas, desde Nueva York hasta Tokio, se preparan para lo que depararán los próximos cuatro años al mercado de divisas, que mueve US$7,5 billones al día. En el centro del debate está el destino del dólar bajo una presidencia de Trump, que se espera que potencie la inflación en la mayor economía del mundo, complicando las perspectivas de recorte de tasas de la Reserva Federal.

La reciente acción del mercado subraya la dificultad de operar con el dólar: el indicador del dólar de Bloomberg cayó durante tres meses consecutivos hasta septiembre, antes de revertir su curso. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. y Citigroup Inc. esperan que la divisa estadounidense siga fortaleciéndose, ya que se considera que los aranceles aumentan las presiones sobre los precios y perjudican a otras economías.

El impacto de Trump sobre las divisas va más allá de la inflación: exigió a las naciones del BRICS que se comprometieran a no crear una nueva moneda como alternativa al uso del dólar. Un indicador Bloomberg del dólar avanzó hasta un 0,5% el lunes durante las operaciones en Asia.

“El resultado es que hasta que algo cambie, el camino de menor resistencia para el dólar es alcista”, dijo Kathy Jones, estratega jefe de renta fija de Charles Schwab & Co. “La clave para el dólar en 2025 va a ser la política sobre aranceles”.