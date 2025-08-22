Ghislaine Maxwell defendió a Trump, dijo que Epstein no tenía "lista de clientes" e insinuó que fue asesinado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes una transcripción de una entrevista con Ghislaine Maxwell, cómplice del pedófilo Jeffrey Epstein, en la que dijo que el presidente estadounidense Donald Trump era amigable con el delincuente sexual convicto, pero que "nunca fue inapropiado con nadie" y sostuvo que creía que la muerte del financista, en agosto de 2019, no pudo haber sido un suicidio.

Maxwell, quien cumple una sentencia de prisión de 20 años por reclutar niñas menores de edad para Epstein, fue entrevistada el mes pasado por el fiscal general adjunto Todd Blanche, exabogado personal de Trump. Ahora, el Departamento de Justicia publicó cientos de páginas de transcripciones y grabaciones de audio de la entrevista en lo que Blanche llamó "el interés de la transparencia". "Excepto por los nombres de las víctimas, se incluyen todas las palabras. Nada eliminado. Nada oculto", dijo Blanche.

En la entrevista, celebrada el 24 y 25 de julio en una instalación de mínima seguridad en Texas, Maxwell le dijo a Blanche que no cree que Epstein se haya suicidado en su celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019, pero que probablemente fue asesinado. "No creo que muriera por suicidio, no", dijo. "Si realmente es un asesinato, creo que fue una situación interna".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hunter Biden dijo que Donald Trump conoció a Melania a través del pederasta Epstein y ella amenazó con demandarlo

La reclusa dijo que no sabía quién lo mató, pero cree que probablemente fue otro recluso, lo que se opuso a las afirmaciones de que su muerte fue parte de una conspiración para evitar cualquier chantaje. "En prisión, donde estoy, te matarán o pagarán, alguien puede pagarle a un prisionero para que te mate por 25 dólares en economato", dijo. "Esa es la tarifa actual para un golpe con un candado hoy".

En los cientos de páginas de registros, Maxwell no proporcionó información incriminatoria sobre personas de alto perfil, incluido Donald Trump: "El presidente nunca fue inapropiado con nadie. En los tiempos que estuve con él, era un caballero en todos los aspectos", insistió la criminal que probablemente esté buscando un indulto presidencial.

Maxwell, en la entrevista con Blanche, dijo que Trump y Epstein eran "amigables como lo son las personas en entornos sociales". "No creo que fueran amigos cercanos", dijo la ex socialité británica. "De hecho, nunca vi al presidente en ningún tipo de masaje", dijo. "Nunca presencié al presidente en ningún entorno inapropiado de ninguna manera. El presidente nunca fue inapropiado con nadie", repitió.

Maxwell -quien también insistió en que Bill Clinton nunca había visitado la "isla de los pedófilos" de Epstein- dijo que Trump "fue un caballero en todos los aspectos" durante el tiempo que pasaron juntos a partir de la década de 1990. "Trump siempre fue muy cordial y muy amable conmigo", dijo. "Y solo quiero decir que encuentro, yo, admiro su extraordinario logro al convertirse en presidente ahora".

Se conocieron las cartas que figuras del cine y la política le mandaron a Jeffrey Epstein, el magnate acusado de tráfico sexual de menores

"No hay lista" de clientes de Epstein, dijo Maxwell al enviado de Trump

La mujer también reveló que no tiene conocimiento de una llamada "lista de clientes" de personas de alto perfil sobre las que Epstein tenía información dañina, que luego podría usar para chantajearlos. "No hay lista", insistió Maxwell a Blanche en sus nueve horas de entrevistas el mes pasado. "La génesis de esa historia, en realidad puedo rastrearla desde su inicio absoluto".

Epstein, un financiero millonario con conexiones de alto nivel, murió en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba el juicio por presunto tráfico sexual de niñas menores de edad reclutadas para proporcionarle masajes sexuales. Trump, de 79 años, fue amigo de Epstein y, según The Wall Street Journal, el nombre del presidente fue uno de los cientos encontrados durante una revisión del Departamento de Justicia de los llamados archivos de Epstein, aunque no ha habido evidencia de irregularidades.

Los partidarios de Trump estuvieron obsesionados con el caso de Epstein durante años y sostenían como un artículo de fe que las élites del "Deep Estate" estaban protegiendo a los asociados de Epstein en el Partido Demócrata y Hollywood, pero no a Trump. Estos partidarios estuvieron en pie de guerra desde que el FBI y el Departamento de Justicia dijeron en julio que Epstein se había suicidado, no chantajeó a ninguna figura prominente y no mantuvo una "lista de clientes".

ds