Jamie Dimon dijo que fue un error tener a Jeffrey Epstein como cliente del JP Morgan

En la gestión presidencial de Milei, las relaciones ultracarnales con Estados Unidos provocaron que organismos de ese gobierno que nunca tuvieron una cara presente para Argentina se corporizaran. El primero fue Scott Bessent, cara y cuerpo del Tesoro de Estados Unidos, cuyos posteos diarios se esperan en Argentina con la misma expectativa que la apertura del mercado de cambios. Y desde el viernes último, JP Morgan ya no es solo el nombre de un banco, sino que con la presencia en Buenos Aires de su CEO Jamie Dimon adquirió “escala humana”.

Las búsquedas se activaron para conocer más acerca de quién es este CEO que tiene cinco exempleados de su banco en puestos claves del gobierno de Milei; incluso tres de ellos –Luis Caputo, Santiago Bausili y Pablo Quirno– estuvieron en la gestión de Macri que legó a Argentina una deuda con el FMI de 45 mil millones de dólares.

En la mira. El nombre de Jamie Dimon dispara en los buscadores artículos que describen su carrera como banquero de elite, también la historia de amor con su única esposa, Judith Kent, su decisión de no convertirse al judaísmo como ella se lo pedía para casarse; las actividades filantrópicas de ambos, los libros que Dimon recomienda como de lectura obiligatoria, incluso su deseo de competir por la presidencia de Estados Unidos, o la reciente inauguración de la nueva sede central del JP Morgan, un edificio de tres mil millones de dólares en Nueva York. Y también sobre la relación del JP Morgan con Jeffrey Epstein.

La mancha. El financista norteamericano acusado de proxenetismo de alto nivel fue cliente de cuatro bancos: el Deutsche Bank, el Bank of America, el BNY Mellon y el JP Morgan. En este último, de 1998 a 2013, Epstein tuvo 134 cuentas, según que figura en la carta que Jamie Raskin, un legislador norteamericano, le envió a Jamie Dimon el pasado 8 de octubre con preguntas que buscan definir cómo fue la “ruta del dinero” de Epstein. También se quiere conocer por qué JP Morgan no activó alerta alguna ante movimientos de dinero que hizo Epstein, incluso en 2008, cuando había tenido una condena por prostitución de menores.

En dicha misiva, que por ahora Jamie Dimon o sus abogados no respondieron, se informa que “solo después de la muerte de Epstein, JP Morgan realizó una revisión retroactiva de sus transacciones: 4.700 transacciones por un total de 1.100 millones de dólares.

Rastreo. “Cualquier asociación con Epstein fue un error y lo lamentamos. Nunca hubiéramos seguido haciendo negocios con él si creyéramos que estaba usando nuestro banco de alguna manera para ayudar a cometer crímenes atroces”, dijo JP Morgan en un comunicado de 2023. Ese año, el banco acordó el pago de 290 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en nombre de las víctimas de Epstein; y además pagó otros 75 millones de dólares en un caso aparte presentado por las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde Epstein tenía la isla donde organizaba fiestas.

El director del FBI, Kash Patel, tuvo una reunión con legisladores, y la investigación de la ruta del dinero de Epstein no parece prioridad. Por eso, demócratas parlamentarios comenzaron la investigación con cartas a banqueros como Jamie Dimon.