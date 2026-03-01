“Hoy ser viejo es una mala propuesta”

La historia de Parque Lezama se inició en el Teatro Liceo en el año 2013. Fecha en la que el cineasta Juan José Campanella decidió adaptar y dirigir Central Park, del autor norteamericano Herb Gardner. Después, la imaginó para los cines y ahora lo concretó. Luis Brandoni junto a Eduardo Blanco iniciaron un largo recorrido, ya que el espectáculo teatral cruzó el océano para presentarse en Madrid. Hoy se puede ver la ficción en pantalla grande en varios cines y se la espera desde el 6 de marzo en la plataforma de Netflix para recorrer el mundo. La dirección es de Juan José Campanella, quien también asumió el guión. Los dos intérpretes principales se mantienen. Luis Brandoni, en la piel del polaco León Schwartz y Eduardo Blanco como Antonio Cardoso, también la hija Clara es nuevamente interpretada por Verónica Pelaccini, completan el elenco Agustín Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

—¿Cómo se caracterizaron? Sus voces se ven modificadas…

LUIS BRANDONI: Ya lo hacía en el teatro, fue fácil continuar.

EDUARDO BLANCO: Esta ronquera la trabajé con una fonoaudióloga en su momento, para no lastimarme. Lo complicado fue cuando hacíamos dos funciones los sábados, en el teatro, aquí en el cine es más descansado.

—El personaje de León Schwartz dice: “La verdad me queda chica”. ¿Cómo es para un actor la verdad?

L.B: Es parte esencial del trabajo de los actores. Que parezca verdadero lo que uno está diciendo, que suena a verdad, aunque lo diga de memoria. Es parte fundamental de la expresión que puede manifestar un intérprete: la naturalidad con la que está hablando y que crean que está diciendo la verdad.

E.B: Siempre me remito al juego. Cuando era chico, en otra época, de pronto era un cowboy y jugaba a subirme al caballo, agarraba una escoba, pero en ese momento dejaba de serlo, se transformaba en un caballo y lo era mientras duraba el juego. La convicción de que aquello, aunque no sea, lo transformo con mi imaginación en lo que quiera y lo hago auténtico. Esta es un poco nuestra tarea. Es hacer de una escoba un caballo arriba de un escenario. Entonces mientras para nosotros lo sea, la gente lo va a creer.

—Se escucha: “Ser viejo es un desprestigio”. ¿Está vigente en la Argentina actual?

L.B: Y sí, pareciera ser que sí. Por la situación general de la clase pasiva, me parece que sí. Hoy ser viejo es una mala propuesta, una cosa no deseada. Lo que debiera ser un momento de relax, tranquilidad y serenidad, no es lo que lo que propone hoy la posibilidad de la jubilación.

E.B: En nuestro país en particular, me parece angustiosamente desastroso. Pero más allá de eso, creo que este desprestigio es general, sobre todo en las sociedades occidentales. No tiene buena prensa la vejez. Lo escuché a Joan Manuel Serrat por estos días también hacer referencia a lo mismo, y él vive en España. Es como si a determinada edad se da el desprestigio o desuso. Pero más allá de entrar en los detalles particulares, coincido con Beto (Brandoni) que con lo que cobran nuestros jubilados, no hace falta mencionar mucho más. Ya con esto te das cuenta un poco, que si dejás de pertenecer a la clase activa ya no pertenecés.

—¿La vejez es más difícil para los actores?

L.B: No sabría qué decirte. A mí no me pasó porque ya tengo la tercera, la cuarta, no sé si la quinta edad. ¡No sé por cuál voy! (Risas) Pero en la vida si uno tiene la suerte de disfrutar de una buena salud es más fácil. Y en este sentido nos llevamos muy bien con Eduardo (Blanco), porque hemos podido hacer muchas funciones, en distintos escenarios y siempre fue muy dichoso. No se siente el peso de los años.

E.B: Beto es un privilegiado, pero lo que sí es cierto e inevitable es que no hay tantos personajes a medida que vas creciendo. Es menor la cantidad de papeles que uno puede interpretar. Eso sin ninguna duda, es en general, no sólo aquí en Argentina. Cuando uno es privilegiado puede estar trabajando y en actividad, contale a Mirtha Legrand con sus flamantes 99 años. Lo importante es la actividad en cualquier persona.

—¿Las ideas son mejores que la gente?

L.B: Lo que intenta subrayar el personaje con esa frase es que las ideas mantienen una frescura, una espontaneidad, que es invalorable, no tiene parangón con otras cosas. Las ideas disfrutan de una juventud eterna.

E.B: El personaje de Brandoni quiere subrayar que las ideas trascienden a quienes las crearon. Las personas pueden haber muerto, pero las ideas siguen y están.

—En esta época en la que vivimos: ¿faltan ideas?

L.B: No sé si faltan ideas o si se transforman en hechos. Creo que eso es un riesgo siempre, que las ideas se transformen en hechos.

E.B: Hay que ver de qué tipo de ideas estamos hablando. Hay buenas y malas, creo que estamos viviendo en un mundo donde algunas ideas malas prosperan, lamentablemente. En estos momentos, me parece que vivimos en un mundo difícil.

—¿Qué recuerdo les dejó las funciones de “Parque Lezama” en el teatro de Madrid?

L.B: Nos fue muy bien. Fue muy significativo hacerlo en España.

E.B: Fue un espectáculo argentino que se dio en un teatro de Madrid, lo hacíamos de martes a domingo. En cuatro meses de funciones vinieron cuarenta mil espectadores. Nosotros viajamos allí, pero el resto del elenco fueron actores argentinos que ya residían en España, como es el caso de Luz Cipriota. La excepción fue la actriz española Ana Belén Beas –también productora– que sacó perfecto la manera de hablar argentino. Necesitábamos que todos tuvieran el mismo acento.

—Se repite en la ficción la palabra “innecesario”: ¿hoy la cultura lo es?

L.B: Si estamos hablando de este país, creo que la gente tiene un gran deseo de ver espectáculos. En ese sentido me parece que somos un país privilegiado. La cantidad de teatros que tenemos, nuestro cine, aunque no está en sus mejores épocas, pero tuvimos una cinematografía muy importante. Argentina está bien ubicada como país consumidor de cultura. Si no, no serían posibles todos los teatros que tenemos y los elencos que están haciendo giras muy exitosas. A uno le dan ganas de seguir insistiendo con este trabajo.

E.B: Creo que para la gente de nuestro país, coincido con Beto, la cultura es muy importante. Recuerdo una frase que me dijo él (Brandoni) cuando hacíamos giras y entrábamos a los grandes y maravillosos teatros, en ciudades pequeñas y decía: “¿Qué país pensaron estos tipos?”. Lamentablemente en ese sentido creo que hoy la cultura no es muy apreciada en general. Por el contrario, está bastante bastardeada, haciéndole creer a mucha gente, a veces algunas mentiras, como cuando dicen que les sacamos la plata a los maestros o a los jubilados o a quien sea, para hacer cine o teatro. No es así. Me parece que en algunos sectores del poder no se le da la suficiente importancia a la cultura y mucho menos soñar un país como esos hombres que hicieron esos teatros. Esa grandeza lamentablemente se ha ido bastardeando.

—¿En laactualidad se podría hacer cine sin plataformas?

E.B: Claramente no. No es que podríamos, no se está haciendo cine fuera de las plataformas o por lo menos no tengo conocimiento. Cine independiente seguro que no.

Me parece que nunca nos dimos la oportunidad en las últimas décadas de pensar qué país queremos. Pero no solamente en los que están hoy en el gobierno, ni éste, ni otros. Convocar a una gran mayoría para ponerse de acuerdo en algunos temas claves. Siempre es una lucha, de a ver quién tiene razón.