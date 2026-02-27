La segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton se estrenó en Netflix este jueves 26 de febrero y marcó el cierre de una de las entregas más esperadas por el público argentino. El estreno llegó luego de un breve impasse tras la primera tanda de episodios y volvió a ubicar a la serie entre los contenidos más vistos y comentados de la plataforma.

La cuarta temporada centra su historia en el romance entre Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). La trama retoma la intriga tras la inesperada propuesta del joven aristócrata a la criada, a quien le ofrece convertirse en su amante luego de una serie de encuentros secretos dentro de la casa familiar, un conflicto que vuelve a tensionar deseo, clase social y normas de la alta sociedad.

Aunque la producción ya confirmó su continuidad con una quinta y una sexta temporada, el impacto del final fue inmediato. El cierre dejó una fuerte resaca emocional entre los seguidores, que volvieron a encontrarse con bailes de gala, confesiones íntimas y los ya clásicos rumores firmados por Lady Whistledown.

En ese contexto, la demanda de contenidos similares crece con fuerza. Series y películas de época que combinen romance, drama social y una estética contemporánea aplicada al pasado se convierten en la opción ideal para cubrir la espera hasta la próxima entrega del universo Bridgerton.

Series de época para seguir después de Bridgerton

My Lady Jane (2024)

Esta producción disponible en Prime Video propone una relectura satírica y fantástica de la historia británica bajo el protagonismo de Emily Bader y Edward Bluemel. En lugar de seguir el trágico destino histórico de Lady Jane Grey, la serie opta por un relato de aventuras donde la protagonista debe navegar conspiraciones políticas y un matrimonio arreglado que evoluciona hacia una relación de profunda tensión y lealtad. Sus seguidores destacan su tono irreverente, el narrador omnisciente con humor ácido y elementos sobrenaturales que refrescan el género de época.

La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (2023)

Como primer spin-off oficial del universo Bridgerton en Netflix, esta obra se centra en el ascenso y matrimonio de la joven Charlotte, interpretada por India Amarteifio, con el Rey Jorge, encarnado por Corey Mylchreest. La narrativa se despliega en dos líneas temporales que exploran no solo el romance apasionado de los monarcas, sino también las complejidades de la salud mental y el peso institucional de la corona. Es una pieza clave para comprender la estructura social de la serie principal, manteniendo el sello visual de opulencia y diversidad.

"La reina Charlotte" es el spin-off oficial de "Bridgerton".

The Buccaneers: aristócratas por amor (2023)

Basada en la novela inconclusa de Edith Wharton y presente en el catálogo de Apple TV+, la trama sigue a un grupo de jóvenes estadounidenses, lideradas por Kristine Froseth y Alisha Boe, que llegan al Londres de la década de 1870. El choque cultural entre la informalidad americana y la rigidez de la aristocracia británica genera una serie de conflictos románticos y sociales. La serie utiliza una banda sonora contemporánea y una dirección dinámica, enfocándose en la búsqueda de identidad y autonomía femenina dentro de un sistema de clases restrictivo.

La edad dorada (2022)

Situada en la Nueva York de 1880 y disponible en la plataforma Max, esta serie cuenta con las actuaciones estelares de Carrie Coon y Morgan Spector. La trama disecciona el conflicto entre las familias de linaje tradicional y los nuevos ricos que emergen tras la Revolución Industrial, donde la lucha por el reconocimiento social se entrelaza con romances prohibidos. Se caracteriza por un rigor técnico impresionante en el diseño de vestuario y una narrativa coral que expone las jerarquías tanto en los salones de lujo como en las áreas de servicio.

Dickinson (2019)

Esta ficción de Apple TV+ explora la juventud de la poeta Emily Dickinson, interpretada por Hailee Steinfeld junto a Ella Hunt, a través de una lente anacrónica y surrealista. El relato aborda las limitaciones impuestas a las mujeres del siglo XIX en cuanto al arte y la expresión personal, utilizando un lenguaje moderno y una estética visual audaz. La relación central de la protagonista con su entorno aporta una capa de drama romántico y rebeldía que resuena directamente con la sensibilidad de los dramas de época actuales.

Sanditon (2019)

Inspirada en los borradores finales de Jane Austen y distribuida por Prime Video, la serie se ambienta en un balneario en pleno desarrollo con Rose Williams y Theo James a la cabeza del reparto. La llegada de una protagonista de espíritu independiente a una sociedad obsesionada con la especulación financiera y el estatus social desencadena una serie de malentendidos y romances complejos. La química entre los protagonistas y la exploración de temas como la herencia en la Regencia la convierten en una opción sólida para los aficionados al género.

Películas de época para completar la maratón

El amante de Lady Chatterley (2022)

Esta adaptación de Netflix, protagonizada por Emma Corrin y Jack O'Connell, se sumerge en el despertar sexual y emocional de una aristócrata atrapada en un matrimonio desprovisto de pasión. Al iniciar una relación con el guardabosques de su propiedad, la protagonista desafía las convenciones de clase y género de su tiempo. Es una obra que prioriza la intimidad y la conexión física como formas de liberación personal frente a las expectativas sociales.

Persuasión (2022)

El film disponible en Netflix ofrece una interpretación moderna de la novela de Jane Austen con Dakota Johnson y Cosmo Jarvis como figuras centrales. La trama se enfoca en las segundas oportunidades cuando Anne Elliot, tras haber rechazado años atrás al hombre que amaba por presión familiar, se ve obligada a convivir con él tras su regreso triunfal. La película emplea recursos contemporáneos, como la ruptura de la cuarta pared, para conectar el mundo interior de la protagonista con la audiencia actual de forma directa.

"Persuación" se basa en la novela homónima de Jane Austen, publicada de manera póstuma en 1818.

Emma (2020)

Esta versión cinematográfica de la obra de Austen, protagonizada por Anya Taylor-Joy y Johnny Flynn en Prime Video, se distingue por su meticulosa dirección artística y su tono de comedia satírica. La historia gira en torno a Emma Woodhouse, una joven adinerada que se dedica a emparejar a sus conocidos mientras ignora sus propias carencias emocionales. La evolución de su vínculo con el Sr. Knightley se presenta con una elegancia visual y una agudeza verbal que captura perfectamente la tensión romántica del material original.

La favorita (2018)

Situada en la corte de la Reina Ana y disponible en Disney+, esta película cuenta con las actuaciones de Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz. El relato explora la competitiva y tóxica relación entre dos mujeres que buscan el poder político absoluto. A diferencia de los romances tradicionales, el foco se pone en la manipulación y la supervivencia, utilizando una estética vanguardista y un humor negro punzante para retratar las dinámicas de poder detrás de la nobleza británica.