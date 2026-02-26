¿A qué hora se estrenó en Netflix la segunda parte de Bridgerton 4 en Argentina?

La segunda parte de Bridgerton 4 ya se encuentra disponible en el catálogo de Netflix y miles de suscriptores en Argentina ingresaron a la famosa plataforma a partir de las primeras horas del 26 de febrero. El estreno se da tras el breve impasse de la serie, luego del estreno de la primera tanda de episodios. Los nuevos capítulos se habilitaron a las 4 de la madrugada, hora de nuestro país.

La cuarta entrega de la saga centra su trama en el romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). La parte complementaria se iniciará con la intriga sobre lo que ocurrirá con este amorío tras la inesperada propuesta del soltero codiciado y la criada, tras la inesperada propuesta de convertirse en su amante, luego de los encuentros apasionados a escondidas en la casa de la familia.

La segunda parte de Bridgerton 4: acercamiento estratégico entre los Bridgerton y los Featherington

La segunda parte de Los Bridgerton 4 llegó a Netflix este jueves. La cuarta entrega de la serie, que adapta Te doy mi corazón, la tercera novela de la saga escrita por Julia Quinn, centra su trama en el romance entre Benedict (Luke Thompson) y Sophie Baek (Yerin Ha). Así, no son pocos los fans que, impacientes por saber cómo se resolverá su historia, se hacen la misma pregunta: ¿a qué hora se estrena el final de la cuarta temporada de Los Bridgerton?

La cuarta entrega de Bridgerton volvió a centrarse en los dilemas románticos y las alianzas estratégicas que marcan el destino de sus protagonistas. En esta segunda parte, se profundizan los conflictos abiertos en los primeros episodios: compromisos que tambalean, secretos familiares que amenazan con salir a la luz y nuevas figuras que alteran el equilibrio social.

Desde las primeras horas del jueves, los fans argentinos de la serie de época pueden acceder a los capítulos finales de la temporada y desencadenó la creación de un hashtag que se volvió tendencia en redes sociales.

Cuántos episodios tiene la segunda parte de Bridgerton 4

Al igual que en entregas anteriores divididas en dos tandas, Bridgerton 4 se completa con un total de ocho episodios. La segunda parte incorpora los capítulos finales, que funcionan como cierre del arco narrativo principal y dejan abiertas posibles historias para el futuro de la serie.

La llegada de los nuevos capítulos de la cuarta temporada de Bridgerton ya se vive en las redes

Los usuarios de la red social X se volcaron a la aplicación ex Twitter y empezaron a hacer circular el #Bridgerton expresando su parecer sobre el fin de la espera para conocer la parte final de la cuarta temporada de la alta sociedad londinense.

Bridgerton 4: segunda parte

Los comentarios se concentraron especialmente en el desarrollo del romance central de la nueva entrega de Bridgerton, así como en los giros argumentales que redefinen alianzas entre las familias.

También hubo espacio para debates sobre el vestuario, la banda sonora y la evolución de ciertos personajes, elementos que históricamente generan conversación entre los fanáticos.

Como ya ocurrió en temporadas anteriores, la serie volvió a demostrar su capacidad para instalarse rápidamente en la agenda digital, con memes, análisis detallados y discusiones que mantienen vivo el fenómeno más allá de la pantalla.

