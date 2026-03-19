Donald Trump demandó a una marca china por usar sus iniciales en "minifaldas coquetas"

Entre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump inició una disputa legal contra una empresa de indumentaria femenina que comercializa minifaldas, vestidos y blusas bajo las siglas “DJT”, coincidentes con sus iniciales. A lo largo de 12 años, ese uso no había sido formalmente cuestionado.

Su presentación fue realizada ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO) contra la firma D&J Xin Rong International Trading Company Ltd, con sede en Hong Kong, que desde hace más de una década vende productos —principalmente a través de Amazon— bajo las marcas “DJT” y “DJT Fashion”.

Ahora, el conflicto se activó tras la renovación del registro de marca en 2025. A fines de febrero, los abogados del mandatario presentaron una “petición de cancelación”, en la que sostienen que el uso de “DJT” constituye una “falsa sugerencia de conexión” con su figura pública. Según el escrito, las iniciales del presidente tienen un reconocimiento global que podría inducir a error a los consumidores, incluso en rubros alejados de su actividad.

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Cualquier uso de "DJT" por marcas sería improbable dada su vigilancia de marca registrada

El planteo se apoya en normas del derecho marcario estadounidense que prohíben registrar signos que sugieran vínculo con personas sin consentimiento, o que puedan confundir sobre el origen. El equipo legal argumenta que la marca china “tergiversa el origen” de las prendas, aunque no utilice ni el nombre ni la imagen de Trump.

Sus especialistas en propiedad intelectual señalan que el caso no es lineal: las siglas, por sí solas, suelen considerarse elementos débiles si no hay evidencia de asociación directa en el mercado. El hecho de que la empresa no mencione a Trump en su sitio web ni en su estrategia de marketing podría jugar a su favor.

A la par, la ofensiva legal se inscribe en una estrategia más amplia de protección de marca. Durante décadas, Trump construyó un portafolio de licencias que abarca hoteles, campos de golf y productos diversos, con inversiones millonarias en posicionamiento global. Sin embargo, ese historial incluye proyectos fallidos —como Trump University o Trump Vodka— que han sido señalados como ejemplos de los riesgos de la sobreextensión.

La empresa no se reportó ante las demandas personales de Trump por productos como minifaldas

D&J Xin Rong International tiene un plazo de 60 días para responder a la petición. De no hacerlo, perderán el derecho a usar las siglas. Si deciden pelear, el caso se encamina a un juicio previsto para septiembre del próximo año, lo que promete ser un espectáculo jurídico donde la alta política se cruza con la moda low-cost de Hong Kong.

El conflicto también llega a los aeropuertos

Esta ofensiva legal coincide con los esfuerzos por consolidar las siglas "DJT" en otros ámbitos. Recientemente, el Senado de Florida votó a favor de renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach (PBI) como "Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump".

Sin embargo, la Organización Trump ya ha registrado la marca para este fin, con la intención de cambiar el código aeroportuario a DJT, emulando lo sucedido en 1963 cuando el aeropuerto Idlewild de Nueva York cambió sus siglas a JFK tras el asesinato de John F. Kennedy.

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MV