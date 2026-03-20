El dólar blue cerró en alza este viernes 20 de marzo y el Banco Central compró dólares

Las reservas internacionales subieron en 106 millones de dólares. De esta manera, cerraron la jornada en un total de 43.808 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este viernes 20 de marzo. La divisa paralela se mantuvo en niveles similares al cierre previo, aunque con leve presión alcista en la jornada.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1425 y se compró a $1405.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se negoció en $1401,08, registrando una baja del 1,40% respecto a la jornada anterior.

Dólar Contado con Liquidación

En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó en $1483,81, con una suba cercana al 1% en el día.

Dólar cripto

En el segmento digital, el dólar cripto operó en torno a $1449,45, con leves variaciones respecto al cierre previo.

Dólar tarjeta, Qatar y ahorro

La unificación de los tipos de cambio para consumos en el exterior se ubicó en $1833,00.

Dólar oficial

El dólar minorista se ubicó en $1410,00 en promedio de los principales bancos, mientras que el dólar mayorista cerró en $1395,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 172 millones de dólares en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales subieron 106 millones de dólares y cerraron en 43.808 millones de dólares.