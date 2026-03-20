José María Rodríguez Saráchaga: “El cine americano siempre tuvo la vocación de educar… o influenciar”

La reciente entrega de los premios Oscar volvió a poner en escena la relación entre cine y política, con discursos críticos hacia líderes internacionales. Sin embargo, José María Rodríguez Saráchaga relativizó el fenómeno y lo ubicó en perspectiva histórica. “La gente tiende a creer… que esto empezó ahora”, afirmó, y recordó que las tensiones políticas en Hollywood no son nuevas: “en el año 78… se peleaban directamente unos actores con otros, nombrándose con nombre y apellido”.

Para el analista, el componente político en los Oscar es una constante: “los Oscars siguen teniendo tanto peso”, aunque aclaró que ese alcance mediático no necesariamente se traduce en influencia electoral.

En ese sentido, fue contundente: “que los actores comuniquen algo no significa que la gente vaya a votar en consecuencia”. Incluso, citó el caso argentino para reforzar su argumento: “toda la colonia artística apoya a determinados partidos políticos, y ese partido político viene de perder tres elecciones consecutivas”.

Influencia cultural vs impacto real en la política

Rodríguez Saráchaga explicó que el posicionamiento político de los artistas puede tener efectos contradictorios en sus carreras. “Te puede jugar en contra y, de hecho, te juega en contra”, aseguró.

El cambio en el modelo de financiamiento del entretenimiento también influye: “cuando ya dejás de depender de la taquilla, te da lo mismo, embanderarte o no”, señaló. Pero advirtió que la lógica cambia cuando el éxito depende del público: “cuando dependés del bordero en el teatro, ahí es donde tu posición política empieza a afectarte”.

Además, destacó que el fenómeno de figuras públicas que incursionan en política no es lineal. “El conocimiento es el primer requisito, pero no es el único”, subrayó, al analizar casos de dirigentes que surgieron fuera de la política tradicional.

Hollywood, ideología y el poder de influir

El analista también profundizó sobre el rol histórico del cine estadounidense como herramienta de influencia cultural. “El cine americano siempre tuvo la vocación de educar… o influenciar”, afirmó. Desde la propaganda en la Segunda Guerra Mundial hasta las tensiones ideológicas del macartismo, Hollywood ha sido un actor político en sí mismo. “El macartismo… fue una reacción… pésima, pero una respuesta”, explicó.

En la actualidad, Rodríguez Saráchaga observa un cambio en la industria: “el cine de Hollywood… dejó la calidad y se quedó solamente la denuncia”, criticó, marcando una diferencia con épocas anteriores donde el contenido político convivía con la calidad artística.

En este contexto, concluyó que el uso de los Oscar como plataforma política responde a una tradición histórica más que a una estrategia novedosa. “El cine norteamericano siempre se vio la capacidad y el poder de influir sobre los demás”, cerró.

