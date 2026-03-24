Corrientes acelera la habilitación del Puerto de Ituzaingó: estima que estará operativo en 45 días

En un encuentro estratégico con los principales referentes de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), el Gobierno de Corrientes le puso fecha cierta a la operatividad de una de las obras de infraestructura más esperadas de la región. La ministra de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, estimó que en un plazo de 45 días el Puerto de Ituzaingó estará finalmente habilitado para el comercio exterior.

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El anuncio se realizó en las instalaciones del Instituto Agrotécnico IAVNC, donde la funcionaria detalló que la provincia se encuentra en la etapa final de las gestiones ante el Gobierno Nacional.

Bajo el esquema previsto, el Estado provincial oficiará como operador directo, una decisión orientada a minimizar los costos de logística y garantizar una salida competitiva para la madera correntina hacia los mercados internacionales.

Ley de Cabotaje: el pedido clave de los empresarios

El éxito de la terminal no depende solo de la infraestructura, sino también del marco legal. El sector privado, representado por firmas como Acon Timber, Las Marías y Bosques del Plata, planteó la necesidad de conocer el nuevo proyecto de Ley de Cabotaje (Ley de Bandera) antes de su presentación en el Congreso.

Para Francisco Torres, coordinador de AFoA, esta normativa es "vital". El objetivo es permitir la incorporación de barcazas de otros países al sistema logístico local mediante un régimen de excepción, lo que permitiría una reducción drástica de los fletes fluviales.

Ante esto, Gabur se comprometió a facilitar una mesa técnica entre Nación y los empresarios para asegurar que la ley responda a las necesidades reales del transporte de cargas.

Caminos, energía y financiamiento

Durante la jornada, los industriales forestales expusieron otros "cuellos de botella" que afectan la rentabilidad:

Infraestructura Vial: el deterioro de las Rutas nacionales 12 y 14 , junto a las provinciales, impacta directamente en el desgaste de los camiones y los costos de traslado.

Costos Energéticos: se cuestionó el esquema de costos fijos por potencia solicitada en los aserraderos y la calidad del servicio eléctrico.

Nuevos Créditos: el Ministerio confirmó diálogos con el Banco Nación y el BICE para lanzar líneas de financiamiento que utilicen el valor del producto forestal (madera en pie) como garantía.

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Agenda abierta para el sector

La reunión contó con la presencia de directivos de las principales empresas del norte correntino, incluyendo a Fresa (Energía Renovable), Maderas Don José y Ceibo Bravo, entre otras.

Además de la habilitación del puerto, se acordó agilizar ante el ICAA las certificaciones ambientales y los permisos para bancos de áridos (piedra), esenciales para el mantenimiento de los caminos internos de los campos.