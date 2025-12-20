Sube a 55% en Argentina la idea de que “solo hay dos géneros”

Argentina aparece, en la foto global que traza Ipsos, como un país que discute el futuro con el cuerpo en el presente: asoma la aceptación pragmática de la innovación, pero también el cansancio con la velocidad del cambio y una demanda creciente de certezas. En ese marco, la novena edición de Ipsos Global Trends (2025) dejó un dato que sobresale por su magnitud y su ritmo: el 55% de los argentinos acuerda con la afirmación de que existen “solo dos géneros”, un salto de 13 puntos respecto de 2024 (42%).

Entrevistado por Perfil Córdoba, Martín Tanzariello, gerente de Marketing y Comunicación de Ipsos Argentina, explicó que el fenómeno puede leerse menos como una “marcha atrás” lineal y más como una reacción compleja frente a un mundo percibido como vertiginoso. La hipótesis de la consultora es que, ante el vértigo y la sobrecarga informativa, parte de la sociedad busca refugio en conceptos más simples y definidos, como una forma de poner orden.

De 42% a 55%: el salto que registra Ipsos en un año

El indicador que Ipsos toma como más significativo surge de la adhesión a la frase: “Solo hay dos géneros, masculino y femenino, y no un rango de identidades de género”. El crecimiento interanual, de 42% a 55%, es lo que vuelve al dato especialmente relevante: no describe una posición marginal, sino una corriente que gana terreno con rapidez.

En paralelo, el estudio detecta un movimiento menor en otro ítem asociado a roles tradicionales: el acuerdo con que “el rol principal de la mujer en la sociedad es ser buena madre y esposa” alcanza 25%, cuatro puntos por encima de 2024. Aun con esa suba, Ipsos puntualiza que Argentina sigue por debajo de los promedios global y regional en ambos indicadores.

No hay “vuelta completa”: el dato que matiza el repliegue

Tanzariello matizó que el giro no recompone, necesariamente, una idea clásica de “familia tradicional” en todos sus componentes. El propio informe aporta un contraste contundente: solo el 25% considera que la mayoría de las personas “debería tener hijos”, una de las cifras más bajas del mundo, muy por debajo del promedio global.

Esa convivencia de señales -repliegue hacia certezas en algunos temas y cuestionamiento de mandatos en otros- es parte del diagnóstico general que Ipsos define como “la década inquieta”: un período atravesado por pérdida de certezas y fragmentación del consenso, donde expectativas de progreso conviven con temores profundos.

El mismo clima de época: inmigración, tecnología y confianza

La lectura de Ipsos propone mirar el dato de género dentro de un mapa más amplio de tensiones. En inmigración, por ejemplo, 63% de los argentinos está de acuerdo con que hay “demasiados inmigrantes” en el país. A la vez, la visión no es unívoca: 45% coincide en que la inmigración tiene un impacto positivo en la sociedad, una cifra estable y alineada con el promedio global.

Ipsos sugiere que esta preocupación está más anclada en la vulnerabilidad económica y en la percepción de competencia por recursos que en un rechazo cultural de base. En esa misma encuesta, 70% cree que la economía está diseñada para favorecer a ricos y poderosos y 83% considera crucial ahorrar porque el futuro es incierto; además, 79% teme que el gobierno y los servicios públicos hagan “demasiado poco” por las personas en los próximos años.

En tecnología, el informe describe una relación ambivalente: 57% afirma que la IA tiene un impacto positivo en el mundo, pero 50% teme que el progreso tecnológico esté destruyendo nuestras vidas. El punto de quiebre, según Ipsos, se concentra en la privacidad y en el vínculo con las empresas: 76% se muestra preocupado por cómo se usan sus datos online y 81% siente que el servicio al cliente se volvió demasiado automatizado e impersonal.

Para 2026, Tanzariello planteó que el debate no será “IA sí o no”, sino qué tipo de IA: herramientas que aumenten capacidades y automaticen tareas repetitivas, sin reemplazar el juicio humano, la creatividad o la interacción personal, vistas como un núcleo que sostiene calidad de vida y confianza.

Ficha técnica

Ipsos Global Trends – 9ª edición (septiembre 2025). Encuesta a 33.083 adultos en 43 países, realizada entre el 23 de mayo y el 6 de junio de 2025. En Argentina, muestra de 500 casos (población conectada), con ponderación demográfica.