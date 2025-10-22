El Gordo de Navidad de Lotería de Córdoba 2025 ya está en marcha y promete una edición récord. Este año, el primer premio será de $650.000.000, un monto que saldrá sí o sí el 26 de diciembre, día en que se realizará el sorteo final.

Además del gran premio, habrá autos 0 km, motos, computadoras, consolas, viajes y dinero en efectivo.

El tradicional sorteo busca cerrar el año con alegría para miles de cordobeses, y parte de lo recaudado se destinará a programas sociales y de desarrollo comunitario.

Dónde comprar los billetes y cuánto cuestan

Los billetes del Gordo de Navidad ya están disponibles desde el 7 de octubre en todas las agencias oficiales y a través de las máquinas capturadoras de apuestas. Cada billete se compone de 20 fracciones, con un valor de $7.500 por fracción.

Premios por compra anticipada

Quienes compren su billete antes del sorteo final podrán participar de los 24 premios por compra anticipada, que se entregarán cada semana entre el 31 de octubre y el 19 de diciembre.

Además, se realizarán 8 sorteos especiales, con tres premios en cada uno.

Cronograma de sorteos semanales

- 31 de octubre: Fiat Cronos 0 km – $5.000.000 – $3.000.000

- 7 de noviembre: PlayStation 5 – Apple MacBook Air – Moto Honda XR 190

- 14 de noviembre: Smartwatch Samsung – $5.000.000 – Fiat Cronos 0 km

- 21 de noviembre: Viajes a Cataratas del Iguazú, Buzios y Punta Cana

- 28 de noviembre: $5.000.000 – $3.000.000 – Fiat Cronos 0 km

- 5 de diciembre: Smartwatch Samsung – $10.000.000 – $5.000.000

- 12 de diciembre: Viajes a Cataratas del Iguazú – Buzios – Fiat Cronos 0 km

- 19 de diciembre: PlayStation 5 – Apple MacBook Air – $10.000.000

Premios principales del 26 de diciembre

El gran sorteo final repartirá un total de más de $700 millones en premios:

- Primer premio: $650.000.000

- Segundo premio: $15.000.000

- Tercer premio: $10.000.000

- Cuarto premio: $8.000.000

- Quinto premio: $5.000.000

- Cinco premios de $3.000.000

- Diez premios de $2.000.000

Un clásico que también ayuda

Además de repartir premios millonarios, la Lotería de Córdoba destina lo recaudado a programas de Desarrollo Social, con el objetivo de acompañar a los sectores más vulnerables de la provincia. Cada billete vendido contribuye a sostener acciones solidarias que mejoran la calidad de vida de los cordobeses.

