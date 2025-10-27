Un apostador de El Bolsón ganó el Quini 6 y se llevó más de dos mil millones de pesos

Un afortunado apostador (o apostadora) de El Bolsón fue premiado este domingo por la noche con un premio multimillonario del Quini 6 luego de acertarle a los seis números de la modalidad Tradicional, obteniendo más de dos mil millones de pesos.

Durante la noche de este domingo, mientras el país esperaba los resultados de las elecciones legislativas nacionales, la Lotería de Santa Fe jugó y sacó las bolillas que le otorgaron al premio a un apostador que jugó su tarjeta en una agencia de El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La combinación ganadora que otorgó el premio de más de dos mil millones de pesos fue 11, 29, 36, 39, 42 y 43. Según lo que se conoce de forma popular, cada uno significa el minero, San Pedro, la castaña, la lluvia, las zapatillas y el balcón, respectivamente.

$ 2.372.600.000 fue el monto total otorgado como premio en la modalidad Tradicional. No obstante, el afortunado ganador recibirá una suma menor a la mencionada, ya que se le deben descontar los impuestos de aproximadamente un 30%, por lo que el premio final rondaría los 1.660 millones de pesos.

Corrientes: un apostador de La Cruz ganó más de $9 millones en el Quini 6

Al tomar de referencia la cotización oficial del Banco Nación, el premio sería de un millón ciento setenta mil dólares, un monto que indudablemente tendrá un cambio significativo en la vida de quien haya acertado a los seis números ganadores.

No obstante, este premio es mucho menor al que el juego otorgó décadas atrás el 27 de septiembre de 2000, cuando un único ganador triunfó en la modalidad Revancha, obteniendo un monto total de 20.938.157 pesos/dólares, lo que representa once veces el monto absoluto sorteado este domingo.

AS/ff