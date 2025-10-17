Un vecino de General San Martín se llevó más de $213 millones en la Poceada Chaqueña

La suerte volvió a tocar la puerta del interior chaqueño. En el sorteo N° 2220 de la Quiniela Poceada Chaqueña, realizado el jueves, un apostador de General San Martín se convirtió en millonario tras acertar los cinco números de la jornada.

El ticket ganador, que fue comercializado en la Agencia 048-40, resultó el único con pleno acierto y permitió a su dueño llevarse un premio de $213.616.497,50.

Los números del golpe de suerte

Según el extracto oficial de Lotería Chaqueña, la combinación ganadora estuvo integrada por los números 05, 12, 43, 56 y 89.

Además del flamante millonario, 84 jugadores obtuvieron cuatro aciertos y recibirán $312.900 cada uno, mientras que 2.039 apostadores lograron tres coincidencias y cobrarán $3.066.

El monto entregado representa uno de los premios más altos de los últimos meses dentro del tradicional juego provincial, que sigue sumando ganadores en distintas localidades del Chaco. Desde el organismo estatal celebraron la buena racha que se vive en el interior y recordaron que la Poceada “continúa creciendo con cada apuesta”, destinando parte de sus ingresos a obras sociales y deportivas.

Tras este resultado, la Poceada Chaqueña anunció que el pozo estimado para el próximo sorteo será de alrededor de $70 millones, reeditando la expectativa de miles de jugadores en toda la provincia.