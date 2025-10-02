De dónde es, cuántos millones se llevó y qué números acertó el nuevo ganador del Quini 6

Una persona ganó, este miércoles 1 de octubre, 650 millones de pesos tras acertar los seis números del Quini 6 en la modalidad La Segunda. El apostador jugó en la localidad de Rufino, Santa Fe. Los números ganadores fueron el 01, 03, 08, 18, 20 y 27.

Los resultados completos del Quini 6 son los siguientes:

- Tradicional: 08-25-30-31-32-36. Quedó vacante.

- La segunda: 01-03-08-18-20-27. Un ganador que obtuvo 650 millones de pesos.

- Revancha: 17-20-22-25-29-31. Quedó vacante.

- Siempre sale: 07-20-28-39-42-43. 7 ganadores con 5 aciertos que recibirán 34.470.157,50 pesos cada uno.

Sorteo del Quini 6

Cómo se juega al Quini 6

El interesado en apostar debe ir a una agencia (o subagencia) oficial y escoger 6 números que van desde el 00 al 45 inclusive. Con ellos participará de las modalidades que escoja. Recibirá, como comprobante de la transacción, un ticket.

El Quini 6 ofrece 3 modalidades de juego:

- Tradicional (se especifica que hay un "primer Sorteo y segunda").

- Revancha.

- Siempre Sale..

Para poder participar del modo Revancha o Siempre Sale es obligatorio antes haber realizado una apuesta en la modalidad Tradicional. Los premios dependen de la cantidad de aciertos:

- Tradicional: se gana con 4, 5 y 6 aciertos.

- Revancha: se gana solo con 6 aciertos.

- Siempre Sale: comienza con 6 aciertos, si no hay ganadores, se sigue con 5 aciertos, si no hay ganadores, se sigue con 4 aciertos… así hasta encontrar a un ganador.

Los sorteos del Quini 6 se hacen todos los días miércoles y domingos a las 21.15 horas.

En el Quini 6 se pueden elegir números del 00 al 45 inclusive

Un apostador del Quini 6 se llevó más de 1.034 millones de pesos en septiembre

El 10 septiembre pasado, un apostador de Rosario logró convertirse en un nuevo millonario al ganar 1.034.702.019 pesos, acertando la combinación 06-12-18-24-30-44 en la modalidad Revancha. Además, en el Siempre Sale, 16 apostadores con 5 aciertos obtuvieron más de 15 millones de pesos cada uno.

En las las modalidades La Segunda y Tradicional no hubo ganadores.

HM