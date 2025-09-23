Quini 6: este miércoles sortea más de $6.200 millones en premios

La cifra habla por sí sola, pero lo que realmente enciende la ilusión es que, dentro de ese pozo, la modalidad “La Segunda del Quini” concentra nada menos que 3.770 millones de pesos que despiertan la expectativa en cada rincón del país ya que esa modalidad, viene acumulando su pozo desde la última vez que salió, el pasado 13 de julio.

El resto de las modalidades también quedaron recargadas:

El Tradicional con 700 millones, la Revancha con más de 1300 millones, el Siempre Sale con 235 millones y como siempre, el Pozo Extra con los 130 millones de pesos.

El Quini 6 ya es un clásico de la suerte y cuando los pozos alcanzan estos volúmenes tan atractivos las expectativas y las ilusiones se potencian. Domingo a domingo y miércoles tras miércoles el juego de azar más popular del país reúne a millones de argentinos con la esperanza de cambiar su vida con un golpe de suerte.

Quini 6 este año cumplió 37 años de vigencia en el mercado de los juegos de azar y su liderazgo permanece intacto. Como producto de Lotería de Santa Fe y con más de 12 millones de tickets vendidos por mes, el juego del simpático Quinito se sustenta en la confianza de sus apostadores que con absoluta fidelidad se suman a la surte y a sus premios.

El próximo miércoles, 6200 millones en total, 3770 millones en La Segunda y las oportunidades de ser millonarios ya comenzaron a latir fuerte en todas las agencias del país.

¡No te quedes afuera! Estás más que nunca a 6 números de ser un nuevo millonario en Argentina