La suerte del Quini 6 llegó a Corrientes: un afortunado de Alvear ganó más de 14 millones pesos

En el sorteo de anoche, un apostador de la localidad de Alvear acertó 5 números en la modalidad "Siempre Sale" y se llevó el premio.

Quini 6 Corrientes
El nuevo millonario es de Alvear. | Archivo

La fortuna volvió a sonreír a la provincia de Corrientes. Un afortunado apostador de la localidad de Alvear se convirtió en el flamante ganador de un premio de $14.777.032 en el último sorteo del Quini 6.

El premio corresponde a la modalidad "Siempre Sale", donde el ganador acertó cinco de los seis números sorteados.

Los números que le dieron la suerte fueron el 12 - 23 - 28 - 33 - 38.

El ticket ganador fue vendido en la Agencia Oficial Nº 440 de Alvear, celebrando así un nuevo acontecimiento que premia la confianza en el juego oficial.

