La Revancha del Quini se fue para Rosario. 1034 millones para un nuevo ganador

El ganador acertó la combinación 06 – 12 – 18 – 24 – 30 y 44, llevándose un premio que se suma a la lista de las grandes alegrías que el juego más federal reparte a lo largo y ancho del país. Más de mil millones de pesos fueron a parar al corazón de la ciudad del Monumento a la Bandera.

El Siempre Sale con los números 06-29-32-35-38 y 42 también dejó millonarios en toda la argentina ya que 16 ganadores con 5 aciertos se llevaron mas de 15 millones de pesos cada uno. Los afortunados provienen de las provincias de Entre Ríos, San Luis, Salta, Buenos Aires, Misiones, Santa Fe, Córdoba y CABA.

La modalidad tradicional quedó vacante con los números 16-21-27-29-31 y 32 al igual que la segunda del Quini que con las bolillas 12-19-22-26-35 y 40 no dejó ganadores.

El próximo sorteo será el 14 de septiembre de 2025, con un pozo estimado en $5.150 millones.

