Alice Weidel, líder de la extrema derecha alemana armó una familia woke: esposa inmigrante y dos hijos

Quizá Alice Weidel es una infiltrada queer que, por alguna razón, se hizo con el liderazgo de Alternativa por Alemania (AfD), el partido de la extrema derecha de ese país. Ella aspira a ser canciller, de conseguirlo, se convertiría en la primera mujer abiertamente lesbiana en llegar al máximo cargo político en la historia de de Alemania.

Alice Weidel tiene un poderoso aliado que odia a algunos judíos, Elon Musk.

Alternativa por Alemania (AfD) no solo tiene entre sus objetivos deshacerse de los inmigrantes, sino también de la comunidad LGBTQI+. En 2019, el partido que hoy lidera Alice Weidel, impulsó –sin éxito– que el Parlamento alemán prohibiera el matrimonio igualitario.

Declaración de amor de Sarah Bossard a su esposa Alice Weidel, por 17 años de matrimonio.

Hace unos días, Alternativa por Alemania (AfD) volvió a fracasar en su intento de que en una ciudad de 45 mil habitantes –próxima a Berlín– se eliminaran las banderas arcoíris de espacios y edificios públicos. El partido de Alice Weidel recurrió a la Biblia para justificar su accionar: en dicho libro, el arcoíris tiene siete colores; en la que usa el colectivo LGBTIQ+ tiene sólo seis. El siete representa la perfección y el orden divino; el seis, la imperfección y el pecado, explicaron en el comunicado.

Este parido de la extrema derecha alemana se niega la existencia de las minorías de género, y estipulan que la única familia posible es la compuesta por la tríada: madre , padre, e hijos. Y en su máxima expresión, todos deben ser arios, es decir, rubios y blancos. Pero lo curioso, es que Alice Weidel no conformó ese tipo de familia. La suya es lo que llaman una “familia arcoíris”.

Alice Weidel en el acto que tuvo a Elon Musk presente por zoom.

En su cuenta de Instagram, Alice Weidel no tiene siquiera una imagen junto a su pareja. Pero es público que desde los 28 años –Weidel tiene 45–, formó familia con Sarah Bossard, con la que tienen dos hijos. Bossard nació es Sri Lanka, estudió cine en Los Ángeles, y tiene una productora de cine y series, en Zurich, ciudad suiza donde vive.

A diferencia de Weidel, su esposa sí tiene un par de publicaciones juntas. En noviembre último, Sarah Bossard posteó una imagen de ambas y escribió: “¡Y luego hay días que son hermosos! ¡Brindo por 17 años de ir juntas por la vida, por muchas discusiones y por muchas acuerdos; por muchas risas, muchas; y por más bailes y música alta; por la buena comida, por limpiar todos los días; y por montañas de ropa! Y en la vejez, seguir juntas.”

“¡Te amo Sarah!”, gritó desde el escenario Alice Weidel a su pareja Sarah Bossard, sentada en la primera fila de un salón donde la política fue invitada. Esto sucedió en Suiza, no en Alemania, en noviembre de 2024,y fue una de las pocas veces que la líder AfD se refirió a su intimidad.

Alice Weidel (der.) y su esposa Sarah Bossard (izq.) en un 'carpool' que Bossard subió a redes.

“Tengo que decir que no veo los colores de piel; sí que tengo una esposa maravillosa", respondió Alice Weidel cuando el moderador de la entrevista pública le consultó cómo explicaba que siéndonosla líder de la AfD, tenga una esposa, que además es suiza, de piel oscura ,y nacida en Sri Lanka. “A nosotras nos hubiera gustado que como pareja nos trataran mejor (…) Ya no podemos ir a un restaurante sin tener miedo de que me agredan; tampoco podemos ir a bailar. Lamentablemente eso se acabó para mí", dijo Weidel.

Según medios alemanes y suizos concuerdan, Alice Weidel tiene su domicilio oficial y fiscal en Überlingen (Alemania) pero con su esposa Sarah Bossard convivieron en la ciudad suiza de Biel hasta noviembre de 2018. Luego de recibir insultos en la calle, se mudaron a Einsiedeln, también en Suiza; y ahora Sarah se mudó a Zurich donde tiene su productora audiovisual.

Alice Weidel, líder de la extrema derecha alemana, con sus colegas partidarios.

En campaña, Alice Weidel no se muestra en público con Sarah Bossard. También aclara que su familia no es “queer” –gay, lesbiana–, y publicita que, “como mujer que está en pareja con otra mujer y juntas criamos hijos, estoy haciendo políticas contra la inmigración” de extranjeros que “si se les habilita el ingreso a Alemania” asesinarían a los homosexuales “como lo hacen en sus países”. De este razonamiento de Weidel, se infiere que esos inmigrantes llevarían al extremo lo que el partido que ella lidera pretende eliminar y no reconocer como sujetos civiles con derechos, en Alemania.

En esta contradicción básica, se mueve Alice Weidel, quien como candidata de la extrema derecha busca acceder al cargo de canciller de Alemania, el mismo que ocupó Angela Merkel.