Rob Jetten, el político que se convertiría en el nuevo primer ministro de Países Bajos, está en pareja con un argentino

Con el 99,7% de los votos escrutados, el partido de centroizquierda D66 (Demócratas 66), que lidera Rob Jetten, de 38 años y en pareja con el jugador de hockey argentino Nicolás Keenan, aventajaba por 15.000 votos al PVV, un espacio de extrema derecha encabezado por Geert Wilders. Ahora todo depende de los aproximadamente 100.000 votos por correo emitidos desde el extranjero, cuyo recuento se hará entre el lunes y el martes, antes de que pueda anunciarse el resultado definitivo.

Según las estadísticas, los expatriados han elegido, por lo general, a D66 sobre el PVV, por lo que Jetten se convertiría en el primer ministro más joven en la historia de Países Bajos. “Este es un resultado electoral histórico porque hemos demostrado, no solo a los Países Bajos, sino al mundo entero, que es posible derrotar a los movimientos populistas y de extrema derecha”, le dijo el líder de Demócratas 66 a la prensa.

Nicolás Keenan y Rob Jetten

Se calcula que Wilders conseguiría 26 escaños en un parlamento de 150 miembros, lo que significaría una pérdida de 11 lugares, sin embargo, otros partidos de extrema derecha han incrementado su caudal de votos: JA21 pasó de tener 1 escaño a conseguir 9, y Foro para la Democracia (FvD) subió de 3 a 7. Sarah de Lange, profesora de Ciencias Políticas de los Países Bajos en la Universidad de Leiden, le dijo a la agencia AFP: “La derecha radical en su conjunto no ha perdido realmente, debido a los avances de JA21 y FvD”.

Estos datos son importantes porque la semana que viene, cuando se confirmaría el resultado final de la votación, empezará el proceso para poder armar una coalición al requerirse 76 escaños parlamentarios para lograr la mayoría. "Sin duda, los Países Bajos tardarán en alcanzar la estabilidad... Los partidos son ideológicamente muy diversos, lo que dificultará enormemente la consecución de acuerdos”, explicó De Lange.

Llamado el “Trump neerlandés” por su discurso político, Wilders le dijo a la prensa: “Quiero que empecemos a formar una coalición cuanto antes, pero solo después de tener toda la información (de la votación). Necesitamos tener muy claro si el PVV o el D66 es el partido más grande”.

Los expertos señalan que la coalición más probable estaría formada por el D66 (26 escaños), el liberal VVD (22), el grupo de izquierda Verde/Laborista (20), y el centroderecha CDA (18). Hasta que se forme el nuevo gobierno, el primer ministro saliente, Dick Schoof, seguirá a cargo del país. Una situación muy incómoda, reconoció el propio mandatario ante un diputado del Parlamento en una frase que se viralizó: "No se lo desearía a nadie".

El argentino Nicolás Keenan contó cómo conoció a Rob Jetten

En una entrevista para la TV Pública en 2024, el joven de 28 años que actualmente juega en el HC Klein Zwitserland, un equipo de hockey profesional de La Haya, reveló: “A él por un tema de seguridad lo tuvieron que mover a una casa segura, y esa casa segura estaba en mi barrio, así que nos cruzamos por el supermercado, y un poquito de amor moderno: me tiró un like, le devolví el like, reacción, reacción. Amor moderno", bromeó.

Luego, el nacido en Buenos Aires explicó: “Es el líder de su partido político. Hay mucha admiración de ambos lados. Me di cuenta de que su trabajo es mucha presión. Me acompaña muchísimo. El último tiempo yo sufrí una lesión y él estuvo siempre bancándome, como tiene que ser”, celebró.

