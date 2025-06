Jesse Armstrong explica en qué tecnorricos se inspiró para ‘Mountainhead’

“Creo que quienes vean la película probablemente sentirán que sucede en la presidencia de Trump, pero la política (partidaria) no importa en Mountainhead”, dice Jesse Armstrong sobre la primera película que dirigió, y de la que además es guionista y productor ejecutivo. Como sucedió con su exitosa serie Succesion, además de darse por HBO Max, Armstrong tuvo como mano derecha a Mark Mylod, británico como él, y coautor y director de algunos capítulos de la mencionada serie.

En Mountainhead, Armstrong presenta a un grupo de cuatro multimillonarios tecnológicos que son amigos y que se reúnen con regularidad, “y uno de ellos lanzó una tecnología con gran éxito mundial pero que causa conflictos”, explica el director. “Y lo que se ve en la película es cómo estos cuatro millonarios tecno gestionan sus relaciones mientras el mundo se desmorona”.

Solo hombres. En el caso de Succession, Armstrong se inspiró mucho en un único y poderoso empresario, el australiano Rupert Murdoch. Para Mountainhead, él leyó biografías de varios de los referentes que hoy manejan los avances tecnológicos a nivel global con sus respectivos matices. “Además, me inspiré en el tono de voz de algunos de estos hombres que son muy ricos, y son casi exclusivamente hombres. Hasta cierto punto ellos tienen un nivel de confianza justificado porque han logrado una riqueza y una influencia increíbles; en general, gracias a su talento”, explica Armstrong. “Pero es eso mismo, como nos ocurre a todos, puede llevar a cierto nivel de arrogancia donde la posibilidad de una desconexión entre lo que uno cree que son sus capacidades y lo que realmente son me pareció muy evidente”.

Tecnorricos. Elon Musk, Sam Altman, Peter Thiel, son algunas de las fuentes de inspiración para dar forma a los cuatro protagonistas de Mountainhead. “En Succession, los protagonistas son dueños de medios tradicionales y multimillonarios de un solo dígito; estos de la película son multimillonarios de varios dígitos”, describe Armstrong cuando le plantean paralelismos entre sus dos exitosas creaciones.

“Creo también que aún no se ha llegado a ese punto, pero se están empezando a ver las primeras generaciones de riqueza multigeneracional en Silicon Valley. Pero, hasta ahora, la mayoría de los fundadores y jefes de empresas verían con desdén la riqueza heredada. Así que es un mundo diferente: es uno con un nivel increíble de autoestima. Con los jóvenes de Succession, una de sus tragedias fue que todos sabían que sus vidas opulentas no era un logro personal; deseaban desesperadamente poder replicar lo que su padre había hecho. Pero ninguno lo había logrado, así que todos están atrapados en ese conflicto interno. Son figuras más patéticas que los de Mountainhead, que si bien tienen sus defectos, también sus propios logros”.

Podcast y libros. Los libros que Jesse Armstrong leyó para Mountainhead fueron un par de buenas biografías de Elon Musk; otra sobre Peter Thiel, cofundador de PayPal junto con Musk; otro sobre dos de los pioneros de la inteligencia artificial, Sam Altman y Demis Hassabis, Supremacy: AI, ChatGPT, and the race that will change the world (Supremacía: IA, ChatGPT y la carrera que cambiará el mundo). “Simplemente leo todo lo que puedo; me gusta esa parte del proceso. Luego intento desecharlo todo y simplemente recordar la sensaciones que me generaron esos libros”, cuenta Armstrong. “Eso sí, a diferencia de lo que me pasó con la preparación de Succession fue que para Mountainhead, tenía muchos podcasts que me permitieron escuchar a esas voces o a una gran selección de ellas, con bastante facilidad. Para un escritor, cuando intentas conectar con la gente, eso es una gran ventaja”.

Poder y peligro. ¿Cuánto miedo deberíamos tener de estos aspirantes a esto autócratas tecnológicos, como se llaman a sí mismos los protagonistas de Mountainhead?, le preguntaron a Jesse Armstrong. “¡Musk y Altma tienen miedo! También casi todos los que empiezan en IA empiezan con la sensación de: ‘Esto es aterrador’. Están en la situación en la que sienten que eso es una cuestión existencial de vida o muerte para la civilización y la humanidad. Y piensan: ‘Debo participar para ayudar a controlarlo’. Algunos de esos sentimientos persisten; estoy seguro de que también lo hacen Altman, Musk, Hassabis y otras figuras destacadas del sector”, explicó. “Ese impulso de control es como un político, con sus múltiples capas: quieren el poder, en parte porque creen que son las personas adecuadas y responsables para ostentarlo, y los demás no lo son. De igual manera, en la IA, gran parte de la carrera se debe a que quien intenta llegar a la cima cree que ejercerá el poder que acumulará, de forma más equitativa o con mejor criterio. Lo preocupante es que el resto de la humanidad no tiene ninguna posibilidad de decidir en quién debemos confiar este increíble nivel de poder. Si pensás demasiado en eso, no vas a dormir bien”.

Redes. Armstrong tiene cuentas en X y en Bluesky. Aunque no sube nada personal a esas redes, si hay alguna una noticia que le parece interesante, se mete para ver qué dice la gente. “Las redes sociales no me parece una buena forma de pasar el tiempo”, remata el creador de Succession y Mountainhead.