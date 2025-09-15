La NASA prepara el primer vuelo experimental del avión supersónico X-59

La NASA se prepara para el primer vuelo experimental de su avión supersónico X-59, en el que realizará una misión considerada de “bajo riesgo”, con una trayectoria en bucle a unos 240 millas por hora (mph) y a baja altitud. Es la pieza clave de la misión Quest, cuyo objetivo es la reducción del estampido sónico, propio de la ruptura de la barrera del sonido, por un “golpe” acústico atenuado o también denominado como “golpe sordo”.

La aeronave cuenta con un sistema de control de vuelo “fly-by-wire”, evolución del desarrollado en la década de 1970 por el Centro Armstrong de la agencia espacial estadounidense y utiliza señales electrónicas procesadas por computadora.

El aeroplano apunta a revolucionar la aeronáutica comercial con vuelos a 1.700 kilómetros por hora y está diseñado para desviar las ondas de choque que viajan a través del aire circundante.

Avión supersónico X-59

El sistema del avión X-59 implementará el Flight Test Instrumentation System (FTIS), responsable de registrar hasta 60 flujos de datos con más de 20.000 parámetros en cada vuelo, incluyendo información de audio, vídeo, sensores y aviónica.

El ingeniero de instrumentación del proyecto aeronáutico, Shedrick Bessent, detalló que “este sistema acumula ya más de 8.000 archivos tras 237 días de pruebas en tierra”, aportando un historial técnico que respalda cada decisión antes del esperado despegue.

Cada elemento, está diseñado para disminuir riesgos antes del vuelo inicial y así sostener la confianza del equipo en la nave pionera, que busca demostrar que “el vuelo supersónico puede ser silencioso y seguro”.

El jefe adjunto de propulsión del X-59 en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, Paul Dees, señaló que “el mantenimiento de la velocidad del motor, es básicamente la versión de control de crucero del avión” y explicó que “el piloto activa el control de velocidad y puede ajustarla gradualmente hacia arriba o hacia abajo, según sea necesario”.

Cabina del avión X-59

Características del avión supersónico X-59 de la NASA: asiento eyectable y cabina adaptada

El mecanismo del avión supersónico X-59 de la NASA está compuesto por sistemas eléctricos e hidráulicos con copias de seguridad independientes, y un sistema de baterías térmicas para respaldar el suministro en caso de emergencia.

Un elemento crítico es el sistema de reinicio de motor con hidracina, validado en pruebas específicas en la planta de la Fuerza Aérea estadounidense en Palmdale, California. Aunque la hidracina es altamente tóxica, su capacidad para reactivar el motor en pleno vuelo refuerza la seguridad operativa.

La seguridad del piloto incluye un sistema de soporte vital que suministra oxígeno a 55.000 pies de altitud y un traje de contrapresión similar al de los pilotos de combate. En caso de emergencia, el X-59 cuenta con asiento eyectable y cabina adaptada del entrenador T-38, equipada con botiquín, radio y suministro de agua.

