La NASA aseguró que las ondas de radio de muy baja frecuencia (VFL) emitida por los humanos actúan como un “escudo cósmico” que protege a la Tierra. Esto es debido a que ayuda a repeler la peligrosa radiación que es propalada por los Cinturones de Van Allen. Son anillos de partículas subatómicas energéticas que rodean a nuestro planeta y representan una amenaza para la tecnología espacial y los astronautas.

Las ondas VLF tienen frecuencias de 3 a 30 kHz (kilohercio) y se utilizan comúnmente en comunicaciones militares y marítimas, conexión con submarinos de aguas profundas, navegación aérea y algunos sistemas técnicos especiales.

Lo especial es que en la Tierra las ondas de muy baja frecuencia no interfieren con otros sistemas de comunicación como AM, FM, GPS y 5G. Sin embargo, al propagarse al espacio, afectan directamente a las partículas de alta energía del cinturón de Van Allen.

Imagen ilustrativa de "escudo magnético" que protege a la Tierra

El nuevo descubrimiento de la agencia espacial no sólo cambia la comprensión del impacto de la tecnología en el universo, sino que también abre nuevas vías para la seguridad y la exploración espacial.

Una “escudo cósmico” con implicancias trascendentales para el futuro de la seguridad espacial

El científico de la Universidad de Colorado, Dan Baker, la definió como una “barrera impenetrable, una capa protectora natural creada accidentalmente por los humanos”.

En esta línea, los investigadores de la NASA significaron que “sin darnos cuenta, hemos creado una zona de protección artificial alrededor del planeta”.

Las agencias espaciales podrían usar ondas VLF para crear "corredores de seguridad" a través de la zona de radiación para las naves espaciales y dicha tecnología se convertirá en un factor clave para proteger a las tripulaciones de las violentas tormentas solares.

En este sentido, los especialistas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio destacaron que “este descubrimiento podría cambiar la forma en que planificamos las misiones de exploración del espacio profundo”.

