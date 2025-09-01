Un grupo de investigadores europeos halló una nueva falla geológica que podría provocar la división de la Tierra en dos partes debido a una fractura en las placas tectónicas en la región del Himalaya. Dado que las placas en esta área (India y Euroasiática) poseen la misma densidad, la colisión entre ellas podría desencadenar la división de una de ellas.

El análisis geológico, titulado “Desgarro y delaminación del manto litosférico indio durante la subducción de placas planas", reveló un evento singular que ocurre en El Tíbet. Según precisa el informe, a diferencia de los quiebres típicos que suelen ser verticales, esta falla se presentó de forma horizontal. La placa tectónica que sostiene la meseta tibetana forma la parte superior, mientras que su sección más profunda se hunde en el manto terrestre a unos 33 kilómetros de profundidad.

"The Big One": científicos alertan sobre la posibilidad de un megaterremoto en la falla de San Andrés que podría ser devastador

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El estudio publicado por la Fundación Nacional de Ciencias destacó un posible evento que impactaría en todo el planeta. La actividad en la litosfera y fenómenos naturales como tsunamis y terremotos, provoca cambios en la capa superficial.

Falla geológica en las placas India y Euroasíática

El geodinámico de la Universidad de Utrecht y uno de los principales autores del estudio, Douwe van Hinsbergen, destacó la relevancia de este descubrimiento para la Ciencia y señaló: “No teníamos conocimiento de que los continentes pudieran comportarse de esta forma y eso, tiene implicaciones fundamentales para quienes estudian la tierra sólida”.

Científicos suecos advirtieron “una erupción en cadena” si un terremoto activa el "Anillo de fuego"

Falla geológica: aumento en la frecuencia de terremotos

Los científicos que realizaron el hallazgo examinaron si la Placa India se hunde bajo la Euroasiática o si su parte superficial se pliega mientras la parte más profunda se sumerge en el manto terrestre.

El geofísico de la Universidad británica de Stanford, Simon Klemperer, alertó que “las consecuencias geológicas de este fenómeno, desencadenará en un aumento de la frecuencia de terremotos”.

Además, Klemperer sostuvo que “ una fisura de la meseta asiática llamada Cona Sangri , serviría como un indicador de una falla más grave en la zona más vulnerable de la placa india que podría extenderse hacia la superficie”.

El Anillo de Fuego del Pacífico: por qué alberga el 90% de los terremotos del mundo

Falla geológica y posible división de la Tierra

Este caso se suma a otros eventos tectónicos relevantes que han sido documentados en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la Falla de San Andrés en California es una de las más estudiadas debido a su potencial para generar terremotos devastadores.

Esta falla geológica descubierta por los científicos europeos, marca el límite entre las placas del Pacífico y Norteamericana, y ha sido responsable de varios sismos históricos en Estados Unidos.

Mientras la comunidad científica sigue monitoreando esta situación, el mundo observa con cautela.¿Estamos al borde de un cambio tectónico monumental? Solo el tiempo y la investigación adicional revelarán la verdadera magnitud de este desgarro en el corazón de la Tierra.

PM/ff