Según estimaciones previas y los últimos hallazgos del periscopio de la NASA, se cree que el objeto interestelar 3I/ATLAS se habría formado de 3 a 11 mil millones de años atrás y podría ser más antiguo que todo nuestro sistema solar. Se espera que alcance su perihelio, su distancia más cercana al Sol, alrededor del 30 de octubre del 2025 acercándose a la órbita de Marte.

Un nuevo estudio plantea la hipótesis de que el cometa se formó inicialmente en la nube circunestelar de gas y polvo que rodea una estrella naciente, llamada disco protoplanetario, concretamente de una región llamada línea de hielo CO2.

Un misterioso objeto interestelar se acerca a la Tierra y desafía las expectativas de la NASA

El telescopio James Web de la agencia espacial estadounidense posó su Espectrógrafo Infrarrojo Cercano en el objeto interestelar 3I/ATLAS de origen desconocido, para proporcionar más detalles sobre su tamaño y composición.

Los nuevos datos recabados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio indicaron que “las observaciones espectroscópicas continuas con objetos interestelares tienen el potencial de revelar detalles cruciales sobre la física y la química de la formación planetaria en sistemas planetarios distintos al nuestro”.

3I/ATLAS se dirige velozmente hacia el centro del sistema solar a más de 222.000 kilómetros por hora. Su velocidad, sumada a su trayectoria, apuntan a que se originó en el centro de la galaxia, posiblemente en un sistema estelar con bajo contenido de elementos pesados.

La NASA reparó la nave espacial Juno para develar el misterio del objeto interestelar 3I/Atlas

¿Cuál es la característica del objeto interestelar 3I/ATLAS que sorprende a los astrónomos?

En este contexto, algunos creen que se trata de un cometa interestelar. Sus imágenes muestran un proceso de desgasificación a medida que se acerca al Sol, siendo la cantidad de dióxido de carbono que expulsa lo que más sorprende a los astrónomos.

El físico teórico estadounidense, Abraham Loeb, explicó que “la tasa de pérdida de masa de HO es solo el 5 % de la emisión de CO. Esto es 16 veces más extremo de lo esperado para un cometa típico a la misma distancia del Sol”.

Científicos de la Universidad de Harvard revelaron una actualización "escalofriante" del objeto interestelar 3I/ATLAS

De acuerdo con Loeb, es la capa de dióxido de carbono que cubre al objeto interestelar 3I/ATLAS lo que impide una observación más profunda de sus características.

