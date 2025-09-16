La NASA extrajo una pieza conocida como “Cañon Zafiro” y halló componentes esenciales para la vida en el suelo de Marte

La NASA extrajo una pieza rocosa conocida como “Cañon Zafiro” del cráter Jezero, un antiguo lecho fluvial, que abrió el interrogante sobre si Marte alguna vez tuvo las condiciones para albergar vida. En las muestras tomadas, se encontraron minerales que se forman normalmente con la presencia de agua como la vivianita y la greigita, ambos asociados en el planeta Tierra con materia orgánica en descomposición o procesos microbianos.

El aspecto más llamativo del nuevo descubrimiento efectuado a través del vehículo marciano, es que las muestras examinadas son “relativamente jóvenes” según los investigadores. Esto sugiere que la superficie marciana pudo haber sido habitable por más tiempo de lo que se pensaba.

El robot explorador rover Perseverance de la agencia espacial estadounidense, detectó una posible huella de procesos biológicos y cautiva a la comunidad científica por la posible habitabilidad del planeta rojo.

Cráter Jezero en Marte

A través de sus canales oficiales de comunicación, la NASA precisó que las rocas recolectadas por el rover Perseverance contienen arcilla, limo y compuestos de carbono orgánico, azufre y fósforo.

Los patrones fueron captados en alta resolución y la principal hipótesis sostiene que pueden haber surgido de reacciones químicas vinculadas a actividad biológica. Sin embargo, estos mismos minerales también pueden formarse sin la presencia de vida.

La autora principal del estudio e integrante del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Tanja Bosak, sostuvo: “En la Tierra, una vez que dispongamos de microscopios con resolución nanométrica y de diversos tipos de instrumentos que no podemos instalar en un róver, podremos intentar buscar vida”.

Los expertos de la NASA y del Instituto Tecnológico de Massachusetts sospechan que “algunas de las muestras rocosas recolectadas por el Perseverance podrían tener unos 3.500 millones de años, antes de los primeros signos de vida en la Tierra”.

Área del cráter Jezero de Marte

“Estas son las rocas más antiguas que pueden haber sido depositadas por el agua, sobre las que hayamos puesto las manos o los brazos de un explorador”, afirmó el coautor del estudio de la extracción de las muestras en Marte, Benjamin Weiss.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio planteó la necesidad de llevar a cabo estudios adicionales antes de anunciar una conclusión definitiva.

