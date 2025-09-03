El asteroide clasificado por la NASA como “2025 QD8” pasará este miércoles a una distancia de 218.009 kilómetros de la Tierra. Tiene un diámetro estimado de entre los 17 y 38 metros y, debido a su tamaño, se lo equipara a las dimensiones de un avión comercial. Sus dimensiones se calculan en base a la cantidad de luz que se refleja en su superficie.

El bólido viaja a una velocidad de más de 45.000 km/h. ¿A qué hora de Argentina se producirá el acercamiento a nuestro planeta?

La revista especializada en exploración espacial Space precisó que el asteroide denominado “2025 QD8” rozará nuestro planeta a las 14:56 de este 3 de septiembre en Argentina. Según la agencia espacial estadounidense y la Agencia Espacial Europea (ESA) el planetoide “pasará zumbando cerca de la Tierra, sin causar ningún daño y sin riesgo de colisión”.

Mediciones de la NAS sobre el asteroide 2025 QD8

La agencia espacial aseguró que “el sobrevuelo se producirá dentro de los márgenes de seguridad establecidos por los protocolos internacionales de monitoreo de objetos cercanos a la Tierra. No se espera que el asteroide ingrese a la atmósfera terrestre ni que cause alteraciones en los sistemas naturales o tecnológicos del planeta”.

El acercamiento se convirtió en un evento astronómico de interés para la comunidad científica. El asteroide circulará a una latitud que representa el 57% de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio informó que el fenómeno podrá seguirse en tiempo real por medio de su canal de YouTube en colaboración con el proyecto del Telescopio Virtual desde Italia.

asteroides cercanos a la Tierra

Si el asteroide está hecho de un material particularmente oscuro o no reflectante, entonces podría estar más cerca del extremo superior del rango de estimación o potencialmente incluso ser más grande.

Cómo seguir la transmisión en vivo desde Argentina del asteroide 2025 QD8

El Proyecto del Telescopio Virtual, con base en Italia, transmitirá en YouTube imágenes en directo del paso del asteroide.

La cobertura estaba prevista para comenzar el 2 de septiembre a las 23:00 horas de Argentina, captada con un sistema de telescopios robóticos.

