Hasta cuándo se podrá ver la alineación de seis planetas desde Argentina

La alineación de seis planetas será visible en toda la Argentina hasta el miércoles 13 de agosto. Los especialistas recomiendan observar el cielo entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana, momento en que los astros se mostrarán con mayor claridad antes de que comience a amanecer y el Sol empiece a iluminar el cielo. La clave, se encuentra en mirar hacia el horizonte Este para poder ver a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno y Urano.

No requiere de equipamiento especial para ser apreciado, pero cualquier ayuda óptica permitirá ver detalles adicionales, como los anillos de Saturno o las lunas de Júpiter. Para quienes nunca hayan realizado observación astronómica, se recomienda utilizar aplicaciones móviles de mapas estelares para identificar con precisión cada planeta.

Los planetas solo parecen estar alineados desde nuestra perspectiva. Sin embargo, en realidad, se encuentran en el mismo lado del Sol (si se viera el Sistema Solar desde una perspectiva polar) pero a mucha distancia entre sí.

Alineación de seis planetas

¿Cuáles son los seis planetas que se alinearán en el cielo?

- Mercurio

- Venus

- Marte

- Júpiter

- Saturno

- Urano

Las condiciones geográficas y atmosféricas, hacen que algunos puntos de la Patagonia ofrezcan ventajas para su contemplación. ¿Cuáles son?

¿Cómo y dónde ver la alineación de seis planetas en Argentina?

Desde la meseta central de Chubut debido a su altitud, escasa nubosidad y baja contaminación lumínica. En la cordillera de los Andes (Esquel, El Bolsón y San Martín de los Andes), los cielos limpios en altura ofrecen condiciones ideales si el clima acompaña y no hay nubosidad invernal.

Como así también, otros dos puntos recomendados para observar la la alineación de los seis planetas son: la Península de Valdés y costa norte de Santa Cruz, en ciudades como Caleta Olivia y Puerto Madryn, que se caracterizan por sus cielos abiertos y poco alumbrados.

En ciudades grandes como Comodoro Rivadavia, Trelew o Neuquén, con mayor contaminación lumínica que dificulta el enfoque, será necesario desplazarse a las periferias para contar con claridad visual. Lo mismo que en Río Gallegos o Ushuaia

En las grandes urbes, como Buenos Aires, Rosario o Córdoba, la visibilidad dependerá de encontrar espacios abiertos y con vista despejada hacia el Este.

Los especialistas recomiendan vestirse con ropa abrigada, llevar una manta o reposera y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 15 minutos antes de comenzar la observación de los seis planetas. Esto mejora notablemente la capacidad de detectar astros menos brillantes.