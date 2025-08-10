Calendario lunar de agosto: cuándo termina la luna llena y llega el cuarto menguante

La luna llena de agosto 2025 ya ilumina el cielo desde el sábado 9 y continuará siendo visible en todo su esplendor durante varios días. Este fenómeno ocurre cuando el satélite natural se encuentra en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra, lo que permite que su cara visible se muestre completamente iluminada.

Según datos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la fase de plenitud se extenderá hasta mediados de la semana, ofreciendo a los observadores la mejor oportunidad para apreciar el brillo y los detalles de la superficie lunar a simple vista o con telescopio.

El cuarto menguante llegará el sábado 16 de agosto. En esta etapa, la Luna mostrará solo la mitad de la mitad de su superficie iluminada, es decir, un cuarto. Desde la perspectiva terrestre, este cambio es visible como una media luna que se observa en el cielo nocturno. Durante el cuarto menguante, el satélite sale aproximadamente a la medianoche y se oculta al mediodía.

La NASA recuerda que las fases lunares se ven en todo el planeta, aunque el ángulo de observación cambia según la ubicación en el hemisferio norte o sur. Por ejemplo, en cuarto menguante, la media luna se observa hacia la izquierda en el hemisferio norte y hacia la derecha en el hemisferio sur.

Este fenómeno se debe a que la Luna tarda el mismo tiempo en girar sobre su eje que en orbitar la Tierra: 27,3 días para completar una revolución y 29,5 días para pasar de luna nueva a luna nueva. Por ello, siempre muestra la misma cara hacia nuestro planeta.

Agosto ofrece así una oportunidad privilegiada para conectar con los ciclos naturales y disfrutar de uno de los espectáculos más antiguos y universales que existen: el brillo de la luna llena en las noches despejadas.