“Luna de Esturión”: por qué se llama así y cuándo será plenamente visible en Argentina

La llamada “Luna de Esturión” debe su nombre a las tribus indígenas algonquinas originarias del hemisferio norte, quienes asociaban el fenómeno al mejor momento del año para la pesca de esturiones en los grandes lagos. El fenómeno se produce cuando la Luna se encuentra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra y se refleja la luz de los rayos del sol que se asoman por detrás.

Será plenamente visible en Argentina desde el atardecer desde el atardecer de este viernes 8 de agosto, sin embargo alcanzará su punto máximo de iluminación alrededor de las 7;55 de la mañana, durante las primeras horas de la mañana del sábado 9 de agosto en nuestro país.

Será una superluna, es decir, estará en su punto más cercano a la Tierra en su órbita, lo que hará que desde nuestra perspectiva parezca un poco más grande y brillante que una luna llena promedio.

Luna de Esturión o Luna llena de agosto

Desde la NASA explicaron que “el satélite natural de la Tierra se ubica en el extremo opuesto al sol. De este manera, la cara visible de la Luna se ve completamente iluminada”.

Esta Luna se considera cercana al apogeo, es decir, más alejada, lo que reduce ligeramente su tamaño aparente. Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio recuerda que la ilusión óptica al observar cerca del horizonte puede hacer que se perciba más grande.

El fenómeno será visible a simple vista en múltiples regiones y se podrá observar también de forma destacada en América del Norte y Europa.

El Centro de vuelo espacial Goddard de la agencia estadounidense informó que el momento exacto de máxima iluminación de la Luna llena será a las 03:55 a.m. del 9 de agosto de 2025 (hora del Este de Estados Unidos), mientras que el Instituto Geográfico Nacional de España fijó ese instante a las 09:55 (hora peninsular).

En este contexto, la agencia espacial detalló cuales son las fases de la luna en orden: luna nueva, luna creciente, cuarto creciente, luna gibosa creciente, luna llena, luna gibosa menguante, cuarto menguante y luna menguante. Dicho ciclo se repite una vez al mes, aproximadamente.

¿Qué planetas se verán durante la “Luna de Esturión” o Luna llena de agosto?

Durante los días cercanos a la Luna llena "Luna de Esturión", varios planetas estarán visibles en el cielo nocturno. Según la NASA, los siguientes cuerpos celestes podrán ser observados sin necesidad de instrumentos ópticos especializados:

-Venus y Júpiter: se acercarán visualmente en el cielo del 11 al 12 de agosto, generando una conjunción observable antes del amanecer.

-Saturno: será visible durante gran parte de la noche, especialmente desde medianoche hacia el amanecer.

NASA

-Mercurio: podrá observarse cerca del horizonte, poco antes de la salida del Sol.

- Urano y Neptuno: también estarán presentes, pero su observación requerirá binoculares o telescopio, dado su bajo brillo aparente.

Esta configuración no constituye una alineación planetaria perfecta, pero sí una coincidencia visual de múltiples planetas en una misma franja celeste, fenómeno destacable dentro del calendario astronómico del mes.

