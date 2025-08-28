Septiembre trae consigo un evento astronómico muy esperado y se trata de un eclipse lunar total, conocido popularmente como “Luna de Sangre”. Los amantes de la astronomía podrán disfrutar el próximo 7 de septiembre de una luna roja que se recortará en el cielo nocturno durante más de una hora.

La Luna de Sangre es un fenómeno astronómico que ocurre durante un eclipse lunar total. En ese momento, la Luna adquiere un tono rojizo o anaranjado, generando un espectáculo visual único. Este efecto sucede porque la Tierra se ubica entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra y cubriendo por completo la superficie lunar.

Cuándo ver la Luna de Sangre en Argentina

El eclipse lunar se podrá observar el 7 de septiembre y tendrá una duración total de cinco horas y 30 minutos. La fase más impactante, en la que la sombra de la Tierra cubrirá totalmente la Luna, se extenderá por unos 80 minutos, entre las 17:30 y las 18:50 UTC.

El fenómeno astronómico será visible en Asia, Oceanía, Europa, África, la Antártida y en el extremo oriental de Sudamérica.

Cómo ver la Luna de Sangre

Quienes quieran disfrutar del espectáculo lunar deben tener en cuenta algunos aspectos:

No se necesita ningún tipo de protección ocular , ya que los eclipses de Luna son seguros de observar a simple vista.

Con binoculares es posible apreciar con más detalle los tonos rojizos del eclipse total .

Una cámara con trípode permitirá registrar las fases del eclipse y el cambio de colores de la Luna.

