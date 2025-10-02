El Planetario Galileo Galilei es objeto de una disputa de paradigmas. En ese espacio dedicado a la ciencia, el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires programó para el próximo sábado 4 la presentación del libro Horóscopo Chino 2026, de Ludovica Squirru. La Asociación Argentina de Astronomía rechazó enérgicamente la actividad y solicitó que se cancele.

A través de un comunicado, la organización científica manifestó su "enorme preocupación y categórico rechazo" al evento programado, y calificaron a la astrología como "pseudociencia".

"Un agravio a la comunidad científica": el reclamo de los astrónomos

"El Planetario Galileo Galilei, decano de los planetarios argentinos, posee una destacada e indiscutible trayectoria en la difusión de la Astronomía y la contribución a la alfabetización científica de docentes, estudiantes y del público general", sostiene el comunicado, firmado por la presidenta de la Asociación Argentina de Astronomía, Mariana Orellana.

Y califica el uso del edificio para la presentación de un libro de astrología como "un agravio a la comunidad científica y educativa que trabaja incansablemente por la promoción de la ciencia en Argentina".

Además, los astrónomos consideran que usar el Planetario para promocionar a Squirru implica "un retroceso en la educación y la enseñanza de las ciencias", ya que "difumina las fronteras entre el conocimiento riguroso y creencias sin fundamento científico, en una institución pública dedicada a la ciencia".

Por último, el texto sostiene que se trataría de "una deshonra a la trayectoria del propio Planetario, cuya misión es promover la divulgación de las ciencias".

El empresario Jorge Born (h) dijo que "invertir en ciencia no es un gasto"

En función de estas razones, la Asociación Argentina de Astronomía solicita "encarecidamente" a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que cancele el evento, "a fin de preservar la misión institucional del Planetario como un faro de la ciencia".

Según miembros de la Asociación, la decisión de programar la presentación del libro de Ludovica Squirru habría sido completamente ajena a las autoridades del Planetario.

"Absolutamente increíble e irracional": un astrónomo se sorprende por tener que explicar la importancia de la ciencia en 2025

El astrónomo Diego Bagú, ex director del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, se expresó en redes sociales acerca del "peligro que implica una sociedad analfabeta en términos científicos". En un video, destacó que el conocimiento sobre las estrellas permite cruzar mares y salvar vidas, pero que "no auguran presagios para nuestras vidas ni menos aún podrían determinar parte de nuestro destino". Y resaltó: "Es absolutamente increíble e irracional que debamos estar expresando estas ideas en 2025. Pero la realidad así lo exige".

¿Por qué seguir estudiando ciencia?

Bagú acusó a la ministra Ricardes de "faltarle el respeto" a generaciones de científicos y de mostrarle al mundo "la más preocupante y paupérrima de las ignorancias". Cerró su alocución con una cita de Bernardo Houssay, el creador del CONICET y primer premio Nobel de la Argentina: "La ciencia no es cara. Cara, es la ignorancia".

