Sam Altman, cofundador de OpenAI, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, y Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, se han unido al coro de personas que hablan de una burbuja de la Inteligencia Artificial (IA) y expresan su preocupación de que la economía estadounidense caiga en picada cuando esta explote. Pero, ¿cómo se vería esa caída libre post-burbuja?

Dada la debilidad en casi todos los demás sectores de la economía de EE. UU., bien podría significar una recesión. Sin embargo, las caídas económicas vienen en muchos sabores, y las peores tienden a ser consecuencia de crisis financieras. Aun así, la mayoría de los expertos (con pocas excepciones) no han advertido que la burbuja de la IA cause una crisis financiera. En cambio, el consenso parece ser que si hay una recesión, se parecerá más a la que siguió a la burbuja de las puntocom en el 2000 que a la que siguió a la crisis financiera mundial de 2008.

La historia ofrece cierto apoyo a esta visión. Un conocido artículo sobre burbujas y crisis financieras concluye que "la era posterior a la Segunda Guerra Mundial parece haber superado numerosas burbujas de precios de acciones que no se convirtieron en episodios de crisis financiera". Pero los autores también señalan que las burbujas de precios de acciones pueden precipitar crisis financieras si se alimentan de dinero prestado. Después de todo, la Gran Depresión fue precedida por una burbuja de acciones alimentada por la deuda de los "rugientes años 20".

Esto es importante porque, como señala el economista Noah Smith, los bancos están financiando fondos de "crédito privado" que, a su vez, prestan dinero para financiar la construcción de centros de datos para el auge anticipado de la IA. Smith se pregunta si veremos impagos en esos préstamos para la construcción cuando la burbuja de la IA estalle, y si las pérdidas de crédito privado podrían causar una crisis para los bancos que, en última instancia, otorgaron ese crédito.

También vale la pena considerar si el estallido de una burbuja de la IA podría comprometer la capacidad de otras instituciones financieras no bancarias para pagar sus préstamos. Una nota de analista reciente de JPMorgan sobre la negociación de fondos de cobertura observa que la concentración en las acciones tecnológicas del "Magnífico Siete" (empresas como Amazon, Microsoft y Nvidia) se mantiene cerca de máximos históricos. Sin embargo, los precios de estas acciones dependen en gran medida de las ambiciones de IA de las empresas. Si no alcanzan sus objetivos y los precios se desploman, los fondos de cobertura altamente apalancados pueden verse obligados a realizar ventas forzosas, deshaciéndose de acciones para cumplir con los márgenes de garantía o pagar préstamos bancarios. Y si esas ventas forzosas no obtienen suficiente efectivo, los fondos incumplirán sus obligaciones de pago, lo que podría socavar la condición financiera de los agentes de bolsa, los distribuidores primarios y los bancos que les otorgaron crédito.

Además, la misma dinámica también hará que los precios de las acciones tecnológicas bajen aún más, lo que podría obligar a otras instituciones financieras apalancadas a vender sus carteras, y así sucesivamente. Tampoco debemos asumir que las instituciones financieras desesperadas por dinero en efectivo se restringirán a vender acciones tecnológicas. Por el contrario, es posible que necesiten – o prefieran – deshacerse de otros tipos de activos, transmitiendo problemas a otros mercados de activos.

Tal escenario no es descabellado. La Fed informa que el apalancamiento de los fondos de cobertura alcanzó niveles históricamente altos en 2024, y en un comentario de septiembre de 2025, el analista Adam Josephson señala que "los préstamos/apalancamiento de los fondos de cobertura [están] en un récord de $6.2 billones, más del 25% más que hace un año a fines de marzo". Específicamente, los préstamos de margen pendientes de los agentes de bolsa y los acuerdos de recompra de los distribuidores primarios se encuentran en niveles históricamente altos. Y los préstamos bancarios (particularmente los préstamos de grandes bancos) a instituciones financieras no bancarias, incluidos agentes de bolsa, distribuidores primarios y los propios fondos de cobertura, también están significativamente elevados, y los préstamos bancarios a las IFNB ahora representan "$1.7 billones en préstamos bancarios, o el 13% de los préstamos pendientes".

Mientras tanto, los reguladores financieros de EE. UU. continúan permitiendo esta expansión del apalancamiento, además de dar luz verde a la integración de los mercados financieros tradicionales con los mercados de criptomonedas (que también están llenos de apalancamiento). A pesar de las narrativas sobre que Bitcoin y otros criptoactivos sirven como cobertura contra los riesgos en otros mercados, sus movimientos de precios están altamente correlacionados con las acciones.

Por lo tanto, deberíamos esperar que los precios de las criptomonedas caigan cuando estalle la burbuja de la IA, y no solo debido a la dinámica de las ventas forzosas. Tanto las criptomonedas como la burbuja de la IA han sido infladas por el mismo tipo de narrativas sobre nuevas tecnologías que rompen viejos paradigmas. Si la evidencia de las limitaciones de la IA comienza a permear la conciencia pública durante una caída del mercado, un sentimiento más pesimista sobre los activos tecnológicos bien podría socavar también el hype de las criptomonedas.

Esto podría provocar un colapso en criptoactivos tipo esquema Ponzi como Bitcoin, así como corridas en las stablecoins respaldadas por activos. Si los emisores de stablecoins se ven obligados a retirar sus reservas de efectivo de los bancos, podrían desencadenar una corrida sobre esas instituciones; y si se ven obligados a deshacerse de los Treasuries de sus reservas, otro mercado financiero de importancia crítica podría ser absorbido por la vorágine.

Es posible que los expertos no esperen que una caída del mercado de valores cause una crisis financiera, pero ¿qué pasa si se equivocan? Con el apalancamiento acumulado en tantas partes del sistema y los movimientos de los precios de los activos tan correlacionados, ¿qué pasa si el sistema financiero es un polvorín que podría explotar cuando caiga la primera chispa?

Por supuesto, es muy posible que el sistema financiero supere el estallido de la burbuja de la IA, especialmente si el final llega con un silbido bajo en lugar de un estallido repentino. Pero no deberíamos darlo por sentado.

(*) Hilary J. Allen, profesora de Derecho en el Washington College of Law de la American University, es autora de Driverless Finance: Fintech’s Impact on Financial Stability (Oxford University Press, 2022). / Project Syndicate