Detuvieron al supuesto autor de la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito en San Juan

Un hombre de 74 años fue arrestado este miércoles en San Juan, acusado de haber realizado la amenaza de bomba que obligó a demorar el show de Lali Espósito el viernes pasado en el estadio Aldo Cantoni. El detenido fue identificado como Juan Carlos Salem, residente del barrio La Bebida, en el departamento de Rivadavia, al oeste de la capital sanjuanina.

Cerca de las 14.30 de este miércoles, efectivos policiales junto a personal de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica allanaron el domicilio de Salem, tras haber geolocalizado la llamada hasta esa vivienda. En el lugar, el hombre se encontraba con su esposa y entre sus pertenencias tenía un revólver calibre 22. Al advertir la presencia de los agentes, arrojó el arma hacia un terreno baldío lindero. Las fuerzas de seguridad comprobaron luego que el arma no contaba con su documentación reglamentaria.

Juan Carlos Salem, detenido por la amenaza de bomba contra el show de Lali Espósito en San Juan

Antes de ser trasladado esposado a la comisaría 13ª, Salem insultó y amenazó a los periodistas que cubrían el operativo. "A estos que sacan fotos hacelos cagar", se lo escuchó decir. Ya dentro del móvil policial, no dejó de realizar gestos obscenos con las manos.

Todo se había originado a partir de una llamada telefónica que alertaba sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en el estadio, ubicado en la capital provincial. El aviso activó de inmediato los protocolos de seguridad y provocó la evacuación urgente del público, mientras la Policía inspeccionaba el lugar. Finalmente, al constatar que se trataba de una falsa alarma, el espectáculo comenzó con más de una hora y media de retraso.

El fiscal Mattar informó que "El celular fue destruido"

El fiscal Alejandro Mattar confirmó que durante el procedimiento se incautó el celular buscado: "En el domicilio había varios celulares, pero logramos identificar el vinculado a la causa. También se recuperó el imei del aparato y el chip que se utilizó en ese teléfono".

Mattar afirmó que Salem reconoció haber hecho la amenaza, aunque aclaró que ya no sería posible recuperar el dispositivo desde el cual se realizó, ya que él mismo lo destruyó. "Eso también quedó asentado en el acta del procedimiento", agregó el fiscal.

Aunque el número telefónico usado tenía característica de Buenos Aires, las pericias confirmaron que la llamada fue realizada desde la provincia de San Juan. Salem quedó imputado por el delito de intimidación pública.

Qué dijo Lali Espósito sobre la amenaza de bomba

La artista reflexionó sobre lo ocurrido y contó qué sintió al escuchar el audio de la amenaza telefónica, en la que un anónimo decía: "No queremos que esa negra p... kirchnerista actúe, de ustedes depende que no salga gente lastimada".

"Nosotros lo vivimos con tranquilidad, nos quedamos esperando que nos den información, confiando en que la seguridad hiciera lo que tenía que hacer. Me preguntaron si me quería ir y dije que no, que me tenía que quedar esperando como la gente que fue a ver el show", relató Lali en diálogo con el programa SQP (América TV).

Más adelante, Lali señaló su decisión de presentarse igual: "No sé si decir si me sentía segura, pero sí acompañada. Tenía ganas de brindar el show y la gente me devolvió eso. El equipo y yo estábamos muy manijas, entonces lo hicimos con mucho amor".

Al ser consultada sobre el posible motivo del llamado, hizo alusión a sus habituales cruces con el presidente Javier Milei: "Yo no lo llevo a un terreno tan personal, pero habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de 'discurso de odio' es esto, no es algo en el éter, es una cosa... Se viralizó el audio y eso impacta, escuchar a una persona con el eje tan corrido. Eso habla de una época. Los discursos de odio que bajan desde arriba generan estas cosas, gente común y corriente que de pronto tiene estas actitudes pensando que responde a una bajada de línea".

"Nos tocó a nosotros esta vez, pero hay un montón de discursos de odio que le cagan la vida a un montón de gente, a la comunidad LGBT. Esto fue una demostración que estas cosas tienen un resultado", concluyó.

