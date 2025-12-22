La policía de Baradero investiga las causas de la misteriosa muerte de Didier Podestá Deleglise (23), que falleció el lunes 8 de diciembre en el Hospital Municipal Lino Piñeiro. El joven fue internado en las primeras horas del feriado, pero un rato después dejó el hospital, sin que le hubieran dado el alta. Una hora más tarde la policía lo llevó de regreso, visiblemente golpeado, y esa noche murió de un paro cardiorrespiratorio. La familia del joven responsabiliza a las autoridades por la muerte.

Cronología de una muerte: hora a hora, qué pasó con Didier Podestá

El lunes 8 de diciembre, alrededor de las 6.40, la policía de Baradero recibió un llamado que avisaba que había un hombre "exaltado" en la vía pública. Según reconstruyó luego la familia de Didier, venía de estar con un amigo: habían pasado por un kiosco, caminaron por una plaza y allí se separaron. La policía dio aviso al SAME, que envió una ambulancia. Minutos antes de las 7, Didier Podestá ingresó a la guardia del Hospital Lino Piñeiro, en visible estado de confusión pero sin lesiones.

En la guardia le diagnosticaron un cuadro de intoxicación por consumo de sustancias, lo internaron en observación y le administraron suero. Sin embargo, un rato después el joven dejó el hospital, antes de recibir el alta médica. Aquí las versiones difieren: algunas indican que se habría escapado corriendo; otras dicen que una oficial de la policía lo acompañó hasta la puerta y le permitió irse.

Apenas un rato después, alrededor de las 8.15, la policía recibió otra llamada, que alertaba que habían encontrado a un joven tirado en la calle, inconsciente. Cuando el patrullero llegó, lo encontró con golpes visibles y múltiples lesiones. Volvieron a trasladarlo al hospital, donde fue internado en terapia intensiva debido a hemorragias internas. Allí sufrió dos paros cardiorrespiratorios y falleció pasadas las 20.

Qué provocó la muerte de Didier Podestá

Ante el trágico suceso, la familia pidió explicaciones a la Policía, ya que el joven se encontraba visiblemente golpeado. Su madre dijo que lo habían "agarrado a golpes", y que tenía la cabeza, los brazos y los riñones destruidos. Su hermana Melany contó: "Mi abuela lo vio a la mañana y dijo que estaba recontra golpeado. Cuando murió, nos dejaron ver solo la cara y estaba terrible. Tenía la oreja violeta y un pómulo violeta. Parecía Frankenstein. No nos dejaron ver el cuerpo”. Esos golpes levantaron sospechas, y la familia convocó a una marcha a la Fiscalía para pedir justicia por Didier, considerando a su muerte como un crimen.

Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia determinó que la muerte ocurrió por un paro cardiorrespiratorio provocado por la ingesta de sustancias. Este resultado descarta que la muerte sea consecuencia de una agresión directa; además, las grabaciones de cámaras de seguridad establecieron que ni la policía ni terceros golpearon al joven. Los golpes se atribuyeron a caídas debidas a su estado. La causa continúa abierta, a la espera del informe final.

El abogado reclama que hubo negligencia de parte del municipio

Dante Morini, abogado de la familia de Didier, aseguró que el joven no se fugó del hospital, sino que lo dejaron irse, cuando debían haberlo contenido. Indicó que los golpes se debieron a caídas durante una corrida, y afirmó que Didier no recibió la atención médica necesaria. Agregó que el caso podría derivar en una causa por negligencia médica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Morini es reconocido por haber representado a la familia de Lucas Rotela, un joven de Baradero asesinado en 2011 por un agente de la policía bonaerense, y haber logrado una condena a prisión perpetua.

Gabriel Fontanari, subsecretario de Seguridad de Baradero, indicó que videos de cámaras establecieron que ni la policía ni terceros golpearon al joven. Confirmó que el informe preliminar de la autopsia determinó la causa de muerte por ingesta de sustancias. Afirmó que el Municipio dio intervención desde el minuto uno para garantizar transparencia en la investigación. La causa judicial está caratulada como averiguación de causales de muerte.

Didier Podestá Deleglise era padre de dos niñas: una de tres años y una beba de ocho meses de edad. Convivía con su pareja y producía música.

