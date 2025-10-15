Alquileres y servicios públicos, los bienes que más subieron sus precios relativos entre 2023 y 2025

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, los precios relativos de los principales bienes y servicios consumidos por los argentinos mostraron un marcado contraste: mientras los alquileres y los servicios públicos se encarecieron significativamente, las prendas de vestir y el calzado registraron un abaratamiento.

Los datos corresponden a un análisis de Nadin Argañaraz, titular del IARAF (Instituto Argentino de Análisis Fiscal). En su análisis, el economista explica que, pese al cambio de tendencia inflacionaria observado a partir de mayo de 2025, las dinámicas entre sectores no se modificaron sustancialmente.

En la última medición de INDEC correspondiente a septiembre la inflación minorista alcanzó un 2,1%, con Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles liderando las subas con un 3,1%, y Restaurantes y Hoteles creciendo apenas un 1,1%. Este comportamiento refleja cómo ciertos rubros esenciales continúan empujando el promedio general de precios, mientras otros muestran una desaceleración sostenida.

Los sectores que más encarecieron su precio relativo

El análisis de Argañaraz detalla que los alquileres y los servicios públicos son los componentes que más incrementaron su precio relativo desde noviembre de 2023, con una suba acumulada del 59% hasta septiembre de 2025. Estos rubros, que integran los gastos esenciales del hogar, consolidaron una tendencia alcista constante, impulsada por la actualización de tarifas y el fin de algunos esquemas de subsidios.

Además, las comunicaciones también mostraron un encarecimiento relativo, acompañando la suba en vivienda y servicios públicos. En conjunto, siete componentes de la canasta aumentaron su precio relativo, lo que refleja un reacomodamiento de valores que afectó principalmente al gasto básico de los hogares.

En el otro extremo, las prendas de vestir y el calzado se destacaron como los bienes con mayor baja de precio relativo, con una caída del 28% entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025.

Los alimentos también continuaron con una tendencia a la baja, consolidando un escenario en el que los bienes esenciales de consumo cotidiano evolucionan de forma más moderada frente al resto de la economía. De los doce componentes analizados, cinco mostraron reducciones en sus precios relativos, destacándose la estabilidad de Salud, que apenas aumentó un 5% en el período.

Por último, la recomposición de los precios relativos entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 evidencia que los servicios vinculados a la vivienda y los suministros básicos se encarecieron con fuerza, mientras los bienes de consumo, como la indumentaria, tendieron a abaratarse. Pese a las variaciones en la inflación general, las diferencias estructurales entre rubros se profundizaron, mostrando un reordenamiento sostenido de los precios en la economía argentina.

