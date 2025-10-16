Planificar la jubilación en tiempos de inflación: claves para construir un fondo de retiro personal en Argentina

Con el nuevo aumento del 2,1% en las jubilaciones, anunciado por ANSES para noviembre, los haberes mínimos llegarán a $333.160,64, y en caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total ascenderá a $403.160,64. La actualización, basada en el esquema de movilidad mensual ajustada por inflación implementado por el gobierno de Javier Milei, se enmarca en un contexto donde la suba apenas acompaña el ritmo de los precios.

Aunque el ajuste refleja la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados frente al aumento de costos sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del sistema previsional argentino.

En un país donde alrededor de 2,99 millones de personas reciben la jubilación mínima, planificar un fondo de retiro personal se convierte en una herramienta clave para preservar la independencia financiera.

Según un reciente artículo de Cocos, "un plan de retiro es una herramienta de inversión pensada a largo plazo para proyectar tu futuro financiero sin depender de nadie más”. La propuesta consiste en realizar aportes periódicos, mensuales o trimestrales que, con el paso del tiempo, generan rendimientos e intereses compuestos.

Desde Balanz agregan que la principal ventaja de anticiparse es el tiempo: “cuanto antes empieces, mejor. No solo porque te permite hacer aportes más pequeños a lo largo del tiempo, sino porque le das al interés compuesto la posibilidad de actuar a tu favor. Cuanto más tiempo esté invertido tu dinero, más podrá crecer”.

Cómo empezar a planificar tu jubilación

Definí tus metas financieras. El primer paso es estimar el estilo de vida que se desea mantener al jubilarse. Esto permite calcular un monto objetivo mensual.

Analizá tu situación actual. Revisar ingresos, gastos y posibilidades de ahorro es fundamental para determinar cuánto se puede destinar al fondo de retiro. Incluso analizar cuántos años laborales te quedan.

Elegí el fondo adecuado. Existen distintos tipos de fondos comunes de inversión adaptados a diferentes perfiles: conservador, moderado o agresivo. Plataformas como Cocos, Balanz o incluso billeteras virtuales ofrecen comparadores para evaluar riesgos y plazos.

Planificá los retiros. Definir cuándo y cómo se retirarán los fondos permite proyectar los ingresos de la etapa pasiva.

Revisá tu plan periódicamente. Cambios laborales o familiares pueden modificar la capacidad de ahorro. Ajustar el plan con regularidad garantiza su sostenibilidad en el tiempo.

Estrategias para maximizar el ahorro y evitar errores

Uno de los errores más frecuentes, según Cocos, es invertir todo el dinero en un solo activo, lo que aumenta el riesgo de pérdida. En cambio, diversificar la inversión en diferentes instrumentos financieros, como bonos, acciones o fondos, permite equilibrar el riesgo y aprovechar mejores rendimientos. Sin embargo, teniendo en cuenta la volatilidad de estos recursos en Argentina, es recomendable hacer un análisis previo.

Otro punto clave es prever los gastos de salud, que tienden a aumentar con la edad. Incluirlos en la planificación evita que afecten la calidad de vida futura.

El desafío de la jubilación en Argentina

En un escenario donde los aumentos jubilatorios apenas acompañan la inflación, empezar a planificar un fondo de retiro propio puede marcar la diferencia entre depender del Estado o mantener la autonomía financiera. La educación financiera, el ahorro constante y la inversión inteligente son, más que nunca, las claves para asegurar un futuro sin sobresaltos.

Por eso, complementar la jubilación estatal con un plan personal de inversión se presenta como una estrategia de previsión ante la inestabilidad económica: no es un evento, es un proceso. Y requiere revisiones y ajustes constantes para adaptarse a los cambios personales.