Federico González sobre María Corina Machado: “Me parece que nace una líder política de nivel global”

El analista político, Federico González, habló con Canal E y evaluó el significado del premio Nobel de la Paz para María Corina Machado, el posicionamiento del Gobierno argentino en el escenario internacional y el anticipado regreso del presidente Javier Milei para firmar el proyecto de modernización laboral.

Federico González destacó el peso simbólico de la figura de María Corina Machado, quien reapareció tras meses en la clandestinidad. “Lo primero que a mí me llamó la atención y eso no va a pasar de que uno sea analista político no tiene que olvidarse nunca de eso me tocó el corazón”, afirmó.

María Corina Machado y la posibilidad de convertirse en una líder política

Asimismo, sostuvo que Corina Machado representa hoy “un símbolo de luz” frente a la “oscuridad y silenciamiento” del régimen de Nicolás Maduro. También resaltó que su liderazgo ya trascendió las fronteras regionales: “Me parece que nace una líder política de nivel global, yo creo que hay una línea de líderes políticos y yo creo que son los liderazgos de conducción donde el amor es un aspecto central de ese liderazgo”.

Respecto al retorno anunciado por María Corina Machado a Venezuela, González consideró: “Entiendo que si lo dice tiene que tener algún cálculo de una estrategia por lo menos, no me parece que sea una líder que se va a inmolar”.

El momento de Venezuela a nivel político

Y añadió un diagnóstico sobre el estado del régimen venezolano: “Yo creo que Venezuela está en un momento de inminencia, ahora más que nunca están dadas las condiciones para que sea un régimen que esté llegando a su fin”.

El presidente Javier Milei asistió a la ceremonia en Oslo, aunque debió anticipar su regreso para firmar el proyecto de modernización laboral. Para el entrevistado, su presencia en Noruega es coherente con el discurso del oficialismo: “Me parece que está bien que esté ahí, me parece que alguien que valora la democracia y la libertad”.

Sobre el apuro por regresar al país para avanzar con la agenda legislativa, sostuvo que ve improvisación en la estrategia del Gobierno: “A mí me parece que esa ley tendría que haber estado desde que empezó. Puede ser que nos fuimos enterando a cuenta buena y considerando más puntuales, pero esa no es la mejor manera de gobernar”.