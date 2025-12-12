Daniel Schteingart: "Argentina no va a poder tener déficit fiscal hasta que logre recuperar su credibilidad"

El economista Daniel Schteingart, especialista en desarrollo productivo, abordó el dilema del futuro económico argentino planteado por el modelo de Javier Milei, comparándolo con los casos extremos de Noruega y Nigeria tras el descubrimiento de grandes recursos naturales. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) Schteingart descartó un escenario a lo Noruega, sugiriendo que Argentina se dirige más bien hacia un país latinoamericano promedio, citando como límite pesimista a Perú y como escenario optimista a Chile.

Daniel Schteingart es doctor y magíster en sociología económica por la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es investigador y especialista en desarrollo económico y políticas productivas. Actualmente es el director de desarrollo productivo sostenible y curador del proyecto Argenend Data en la organización Fundar. Fue director del Centro de Estudios para la producción y coordinación de Plan Argentina productiva 2030 en Ministerio de Desarrollo Productivo de la Argentina.

Daniel, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Ayer hicimos nuestra columna del día con un jueguito lingüístico. Convertimos a Noruega y a Nigeria en una sola palabra: Norugeria. Tratando de plantear, ¿te acuerdas el famoso Belindia de Brasil? Que Brasil tenía, creo, en aquel momento 100 millones de habitantes y decía que tenía 30 millones de belgas y 70 millones de hindúes, cuando además India era uno de los países más pobres del mundo, estamos hablando de hace 30, 40 años. Noruega y Nigeria comparten que en los años 70 y 80 tuvieron un enorme descubrimiento de petróleo, lo que les dio un enorme aumento de las exportaciones, pero en el caso de Noruega derivó en un país con justicia social, con estado de bienestar, con distribución de la renta, mientras que en Nigeria la pobreza es absoluta. Hoy el producto bruto per cápita es de $800 por habitante. Noruega, en cambio, pasó de ser un país de ingresos medio-bajos como la Argentina a más de $63,000 per cápita por habitante. El modelo argentino que plantea Milei asumiendo Vaca Muerta, la minería, como dos nuevas turbinas que se sumarían al complejo agropecuario, independientemente del ingreso de estos recursos, ¿nos lleva más a un país donde el 30% esté mejor y el 70% peor o algo más parecido a lo de Noruega?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Gracias por la invitación. Antes que nada, yo diría que no es ni lo uno ni lo otro. Lo más probable es que nos lleve a un país más latinoamericano promedio. Siendo muy optimistas, puede ser un Chile, que es un país hoy apenas un poquito más desarrollado que Argentina; siendo más pesimista, a un Perú. Déjame decirte dos precisiones. La primera es: siempre decimos Noruega y Nigeria. Nigeria nunca tuvo el nivel de producción petrolera per cápita de Noruega. Quizás el caso a mirar más, que se le parece un poco más, es un Venezuela o un Libia. Son países que han sabido ser muy ricos y después se fueron al pasto. Nigeria nunca tuvo ni de por asomo el nivel de riqueza petrolera por habitante que estos otros países.

Una diferencia, perdón, que te agrego. Además, el gran problema de Nigeria es la cantidad de habitantes: 230 millones de habitantes. Hay que dividir por mucho, y en Noruega dividís solo por cinco.

Sí, por eso Libia, alguno de Oriente Medio, Guinea Ecuatorial, quizás suenan hoy.

Pero no tenés ninguno con muchos habitantes.

No, exactamente.

Y después, por otro lado, por eso pusimos Nigeria, porque hay que encontrar uno con muchos habitantes. Porque claro, en Arabia Saudita dividís entre muy poquitos habitantes toda esa riqueza petrolera. Ni que hablar en Kuwait, por ejemplo, o en Qatar. Ahora, bueno, ¿qué pasa cuando tenés un país de 50 millones de habitantes?

Sí. A ver, la otra precisión que iba a decir es: Noruega no era tan pobre cuando descubre el petróleo. Noruega descubre petróleo a fines de los 60, lo empieza a explotar al principio de los 70. Ya por ese entonces tenía un PIB per cápita parecido al de Italia o el del Reino Unido, o sea, era un país bastante más desarrollado que Argentina. Lo que hizo el petróleo en Noruega fue convertirlo en el país más desarrollado del mundo. Sin petróleo hubiera sido Finlandia. Digo, no es que hubiera sido un país del tercer mundo.

Pero era más pobre que los demás.

Era más pobre que sus vecinos, Dinamarca. Razón por la cual ellos tienen una mirada de que el petróleo los volvió muy ricos. Pero cuando lo mirás, digamos, un poco más en perspectiva, el PIB per cápita de Noruega era muy parecido al medio europeo. Pasa que Suecia, Dinamarca, sus vecinos, bueno, eran bastante más ricos y ahora los superó.

Lo que pasa es que en los 60 el PIB europeo era bajo. O sea, para poner un ejemplo, claro, Argentina tenía un PIB más alto que España. Italia era un ser el resurgimiento italiano se da en los 70. O sea, cuando uno se coloca en los 60, Europa era pobre.

A ver, España nos supera a fines de los 80, e Italia es un poco antes. Italia tiene el milagro antes. Yo diría creo que a fin de los 50 nos superan en PIB per cápita. En los 60 el producto bruto de los países más pobres de Europa era más bajo que la Argentina. Inclusive en los 60 el producto bruto total de Argentina era un poquito mayor que el brasileño. Lo que pasa es que en 70 años nosotros nos empobrecimos y Europa pegó un salto gigante.

Sí, sí. De todos modos, mi punto es...

Y perdón, Europa pobre en los 60, bueno, hacía 10 años que se estaban recomponiendo de la guerra, quiero decir. O sea, no es que Europa la tenía fácil. Hay que pensar que 15 años antes había quedado destruida. Sí, eso sin duda. Ahora, ya para principios de los 50, Europa retoma el nivel de producción per cápita del 38 y en ese proceso algunos países lo hacen muy rápidamente. Alemania, Alemania primero, Italia. Digamos, si vos mirás una foto de 1960, Alemania, Italia están liderando esa recuperación. Francia. España es bastante más tardo. Y Noruega en 1970 tiene una situación, como dice algún economista noruego, reasonably developed, ¿no? Razonablemente desarrollado, no era un país del tercer mundo. Y otro ejemplo interesante así de salir de la guerra era Corea del Sur. O sea, hasta Alfonsín el producto bruto de Corea era menor que el argentino. Corea del Sur en 1960 era equivalente a Ghana hoy, país africano. El caso de Noruega no era tan así. Pero bueno, volviendo a la pregunta, yo diría, a ver, hoy Argentina tenés: la ciudad de Buenos Aires tiene un PIB per cápita parecido al de Estados Unidos, $50,000 per cápita por paridad de poder adquisitivo, y la brecha con la provincia más pobre o las dos provincias más pobres, que son Misiones y Formosa, es de seis veces, que tienen $8,000 per cápita, que sería un equivalente a Vietnam hoy. Entonces, no sé, hagamos el juego de palabras un Vietaba, no sé cómo sería. Y Neuquén, si querés, es hoy la tercera provincia más rica de Argentina. Si viene CABA primero, Tierra del Fuego segundo, Neuquén tercero. Neuquén tiene el PIB per cápita de Alemania. Pero yo una vez dije eso y me salieron a matar porque dicen: "No, bueno, pero en Alemania no tenés villas, en Alemania tenés infraestructura". Tener el mismo PIB per cápita que Alemania no significa tener el mismo desarrollo humano que Alemania. Exacto. Exacto. Y muy probablemente si la tendencia sigue, Neuquén puede tranquilamente pasar a tener un PIB per cápita de $100,000 al año, que no sería muy lejos al de Qatar.

Eso sería Kuwait, claro, sí, países árabes.

Claro, pero no necesariamente eso no significa, insisto, que la educación sea, claro, que se distribuya. De hecho, yo después agregué, digo, la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en Alemania es de nueve veces, en Neuquén es de 19 veces, es mucho más desigualmente distribuido. Y normalmente, $50,000 de PIB generado con industria automotriz, software e industria farmacéutica tiende a generar mejores resultados sociales que $100,000 PIB per cápita generados con petróleo. Porque el petróleo, más allá que es una actividad supernecesaria para el desarrollo, tiende a ser más de enclave y tiende a derramar menos socialmente.

Igual que la minería, ¿no?

Igual que la minería, sí. Son actividades que generan mucho menos empleo y que son lo que se llama capital intensivas. ¿Qué quiere decir capital intensivas? Que aportan mucho al PIB y relativamente poco al empleo. Entonces, si vos no generás mecanismos para que eso derrame, puede quedarte, puede ser un país como hoy Guyana, que está teniendo, que tiene un PIB per cápita ya mayor al de España, Nueva Zelanda, con indicadores sociales que todavía son muy inferiores no solo a los de Argentina, sino a los de un país sudamericano promedio. Entonces, retomando la pregunta, yo creo que los recursos naturales pueden ser una palanca del desarrollo. Hay casos como Noruega, como bien dijiste, Australia, Canadá, Estados Unidos mismo es un país que se hizo de la minería y hoy es la cuna del fracking. Pero si vos no lo gestionás bien, podés terminar en países como Libia, como Venezuela, como Guinea Ecuatorial. Si querés Nigeria; para mí Nigeria nunca llegó a desarrollar por habitante tanto recurso natural per cápita. Y a mí lo que me preocupa del modelo Milei es que no se ven claras señales de que los recursos naturales sean esa locomotora que traiga a los otros vagones sociales al juego, ¿no? Vos mirás el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que favorece muchísimo la inversión en petróleo, en minería, pero hay muy pocos incentivos a hacer socios a la industria del desarrollo Vaca Muerta. Hoy Vaca Muerta, la minería, el grueso de las maquinarias, las importás. ¿Qué significa eso en concreto? Que vos te estás perdiendo la oportunidad de que un puesto de trabajo directo en Vaca Muerta te genere múltiples puestos de trabajo indirectos en la metalmecánica de Córdoba, en la ropa de trabajo del conurbano bonaerense, etcétera, que podrían ser proveedores de Vaca Muerta. Vos eso lo estás viendo muy poco. Ayer hubo un evento de ProPymes del grupo Techint en el centro de convenciones de Buenos Aires. Se habló mucho de la importancia de que Vaca Muerta sea un tractor de montón de pymes industriales metalmecánicas y yo hablaba ahí con gente del sector metalmecánico, digo: "Con el boom de Vaca Muerta, ¿cómo te está yendo?". Y la verdad que no, yo soy metalmecánico, no la estoy viendo demasiado, no me pega demasiado porque la válvula que se trae viene de China, la maquinaria tal se viene de Estados Unidos y hay un régimen que creo yo, el actual no está favoreciendo desarrollar cadenas de valor en torno a Vaca Muerta. ¿Qué hizo Noruega? Que es razón por la cual es Noruega, entre otras cosas, además de gestionar muy bien la renta y distribuirla. Cuando Noruega atrae multinacionales para extraer el petróleo del Mar del Norte dice: "Vengan, pero contrátenme proveedores nacionales, ustedes me van a transferir parte del conocimiento al entramado científico y tecnológico local". Y así es que Noruega desarrolló no solo petróleo, sino buques para el offshore, plataformas petroleras, hizo del offshore un ecosistema que genera muchas actividades intensivas en conocimiento. En Argentina esos vasos comunicantes entre la actividad extractiva y el resto del entramado productivo hoy están muy débiles. No veo que el gobierno tenga interés alguno en promover esa conexión, y eso creo que lleva el riesgo de tener una economía de enclave, no creo que a la de Nigeria, pero sí más a la de un país sudamericano promedio. Te decía, Perú como límite como un escenario pesimista, Chile siendo superoptimista si se logran alinear algunos planetas, pero creo que es probablemente más cerca de Perú que de Chile.

¿Qué pasó para que Chile, que parte de los migrantes que venían de la Argentina en los países limítrofes venían de Chile hasta hace 20, 30 años, para que ese país, podríamos decir en sus momentos mitad de producto bruto per cápita de Argentina, pase a ser el ideal optimista de una Argentina llena de recursos naturales y con una reserva, la segunda reserva de gas y petróleo del mundo?

Yo te diría que Argentina la chocó muy fuerte. Yo diría, hay que ver el punto de inflexión, pero por lo menos de 2011 para acá nosotros no paramos de caer en PIB per cápita y la región crece, poco, pero crece. Vos mirás el 2011, Argentina tenía un PIB per cápita mayor al de Chile, mayor al de Uruguay, mayor al de Costa Rica, mayor al de Panamá. Todos esos países nos superaron. Y si miramos Europa del Este, nos superaron Polonia, nos superó Eslovaquia, nos superó Turquía. En Asia, nos superó Malasia. O sea, Argentina perdió 20 puestos en el ranking de PIB per cápita de 2011 para acá. Nos pasaron varios de la región, nos pasaron varios de la periferia europea o de algunos países asiáticos. Nosotros tuvimos una macro muy distinta a la de la mayoría de esos otros países. Nosotros tuvimos inflación y no supimos ni quisimos ni pudimos resolverla. El resto de los países mantuvo un esquema de metas de inflación y la inflación a raya. Salvo Turquía que tiene inflación y crece igual. Todos los demás tuvieron inflación controlada. Por otro lado, creo que esa es la principal diferencia.

Permitime meter un bocadillo. Cuando uno compara el producto bruto per cápita del 2011 y el actual, el de Argentina es el mismo.

No, cayó 10%. No solo cayó.

Cayó 10%, ¿cierto? Y en el caso del resto de los vecinos de Latinoamérica aumentó 50%. De ahí tenés esa diferencia.

Bueno, sí. A ver, Brasil creció poquito, pero creció.

No, no, pero de 2011 a hoy llevan casi 15 años.

Sí. Por eso la región siguió creciendo, creció un poco, y Argentina cayó. Entonces, vos, hay un gráfico que yo me vuelvo loco: es Argentina hace así y Uruguay y Chile hacen así. Entonces, Argentina, que era uno de los países de menor pobreza de la región, de los mejores indicadores sociales, ya perdió ese privilegio. Y Chile, me acuerdo 15 años atrás nos reíamos de Chile y ahora Chile tiene que se ríe de nosotros. Digo, Chile tiene 4 años más de esperanza de vida que Argentina, 81 contra 77. Tiene más nivel educativo en la población joven; en los adultos, no, producto de nuestra trayectoria del pasado, pero los sub-30 Chile está mejor. Tiene mejor rendimiento en pruebas educativas, tiene mejor nivel de infraestructura. Hay muy pocas variables donde Argentina le va mejor. En desigualdad, que Chile históricamente era mucho más desigual que Argentina, ya casi que está como nosotros, ligeramente más desigual. Dale dos o tres años más, ya casi que nos puede pasar. Entonces, Argentina, hay como dos corrientes de opinión sobre qué le pasó a Argentina. Hay una que es la que pone la explicación en el excepcionalismo argentino, ¿no? Argentina tiene cuestiones estructurales muy diferentes a la región. Y otra en la cual me inscribo: Argentina tuvo políticas muy distintas a la región. Digo, Argentina fue uno de los países del mundo entre 2003 y 2015 que más expandió el gasto público: 22 puntos del producto, casi ningún otro país lo hizo. Es uno de los países del mundo que más...

Estamos hablando de Cristina Kirchner, segunda presidencia.

Sí. O sea, el kirchnerismo en general 2003-2015 fue un proceso extraordinariamente redistributivo por un lado, extraordinariamente expansivo por el otro lado, y eso tuvo consecuencias económicas que creo yo estamos todavía sufriendo hasta hoy, después agravado por el endeudamiento de Macri, agravado por Alberto Fernández, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es: hay muy pocos países del mundo que entre 2003 y 2015 hayan subido tanto el gasto público como porcentaje del PIB, que hayan subido tanto la participación de los trabajadores en el PIB. Sí, por eso digo que es extraordinariamente redistributivo, que hayan bajado extraordinariamente la desigualdad: el coeficiente de Gini es de los que más baja, pero en ese proceso se fue deteriorando la macro con efectos hasta hoy. Digo, porque vos para lograr eso rompiste el sistema energético, prohibiste exportar energía, subiste el salario real en corto plazo, después tuviste un problema que llevó a la nacionalización de YPF en 2012, prohibiste exportaciones de carnes, entonces nos caímos del mercado de carnes, ahora un poco se está recuperando. Y entonces la falta de dólares tiene mucho autoinflingido porque perdimos exportaciones, entre otras cosas.

Uno lo tendría que traducir con lenguaje de las abuelitas. La Argentina o los gobernantes de Argentina quisieron dar un paso más largo que su pierna y finalmente avanzaron unos pasos y se cayeron.

Yo digo, pusieron quinta y fundieron el motor. O sea, quise ir a Mar del Plata a 200 por hora y fundí el motor, me quedé sin nafta y te quedaste ahí. Los otros que venían a 100 te fueron pasando. O sea, Chile, Uruguay, varios de esos países crecieron más lento quizás en los primeros años del kirchnerismo. Por ahí fueron más moderados en sus procesos redistributivos, pero más sostenibles. Esa es una discusión incómoda. Yo sé que si nos identificamos desde un punto de vista progresista, que creemos en el valor de la redistribución, decir esto no es particularmente simpático. Soy bilardista, digamos, quiero que la redistribución se pueda sostener a largo plazo y la mejora en indicadores sociales también. La redistribución, que es absolutamente loable, tiene que ser sustentable, o sea, es intertemporal, porque vos también te podés consumir. O sea, yo lo que puedo decir es que lo que hizo el kirchnerismo, esto lo planteaba muy bien Piketty, respecto de que el producto bruto no es un financiero, no es un económico, porque no aparece en el producto bruto como sí aparece en un económico. La diferencia es entre activo y pasivo, es solamente ingreso, egreso.

Entonces, si vos te consumís las reservas, en el producto bruto no aparece. Entonces, vos podés hacer crecer el producto bruto un año mucho.

Pero en realidad estás consumiéndote...

Stocks, stocks pasados o stocks futuros si te consumís, por ejemplo, las jubilaciones. Entonces, volviendo al punto, lo que uno pudiera plantear es que la tiene que ser sustentable intertemporalmente porque lo que el kirchnerismo hizo fue comerse futuro.

Sí. Y digo, Jorge, a ver, yo mismo me hago una autocrítica porque 15 años atrás por ahí decía, desde la mirada heterodoxa de la economía, el déficit no importa, podés emitir y no pasa nada. Y la verdad es que es verdad, el grueso del mundo tiene déficit fiscal, pero lo pueden financiar porque son creíbles, porque tienen reglas de juego que más o menos sostienen. Y Argentina hoy creo que por un tiempo no va a poder tener déficit fiscal hasta que logre recuperar su credibilidad a muchos países.

Sí son posibles en determinadas proporciones. Lo que hace algo patológico, lo que convierte a una neurosis en una psicosis es el grado. Es decir, hay una cuestión, vos podés tener un poquito de déficit fiscal, pero si al mismo tiempo tenés déficit fiscal, déficit comercial, te consumís las reservas, es decir, si aumentás el gasto público al doble en 5 años, bueno, es una suma de estreses que en algún punto fundís el motor.

Sí, yo creo que hoy eso en el peronismo está en discusión. Hace 15 años atrás era un consenso hegemónico que el déficit no importaba, que todo el problema era externo de la llamada restricción externa y creo que hoy eso está en discusión. Vos ves cuadros del peronismo, cosas que circulan. Bueno, el déficit ahora sí es importante, no puedes tener déficit, no lo puedes financiar. Creo que ahí hay una batalla cultural que ganó Milei.

Una batalla cultural que ganó Milei.

Sí, es una batalla cultural que ganó Milei. En parte también porque los propios resultados de haber sido extraordinariamente heterodoxo, digámosle así, no fueron buenos a largo plazo porque terminaste con 200% de inflación. Yo, ¿sabes qué? En los últimos meses estuve en varios lugares de la región charlando con gente de gobiernos progresistas latinoamericanos o simpatizantes de gobiernos progresistas latinoamericanos y ellos se quejaban, ¿no? Gente del gobierno de, gente cercana al gobierno de Brasil o de Uruguay o de Chile o de México, o de Colombia, me decían, quisiera que el gobierno fuera menos ortodoxo en la política económica. Todos gobiernos progresistas. Yo le decía: "Mira, vengo del futuro". Digo: "Argentina fue extraordinariamente heterodoxo y terminamos con problemas macroeconómicos severos y no se los recomiendo porque cuando tenés 200% de inflación es muy difícil mejorar la calidad de vida de la gente". Vos fíjate lo que pasó con Milei. Milei tiene, digamos, bajó muy fuertemente la inflación y el índice de pobreza simplemente producto de haber bajado mucho la inflación y sobre todo en alimentos hoy está por debajo de lo que heredó. O sea, Milei tiene una paradoja que es que está peor en desempleo, está peor en cantidad de empresas, está peor en empleo formal y está mejor en índice de pobreza por ingresos por el efecto tremendamente ordenador y de mejora de corto plazo, que significa la desinflación. Entonces, lo que yo le decía a los colegas latinoamericanos es: bueno que se doble pero que no se rompa, ¿no? Sí, está bien tensar un poco si querés la ortodoxia extrema, pero apenas tener un poco de recalentamiento de la inflación.

Brasil sería el ejemplo, el ejemplo bueno de que logró aumentar la redistribución manteniendo cierto grado de ortodoxia fiscal. Previo a esta entrevista con vos, estábamos con Anel Kerner, que él viene de Estados Unidos y planteaba de populismo fiscal, populismo económico y que Brasil también tiene y que Lula también tiene populismo económico, a pesar de que juntó 350,000 millones de dólares de reserva, tiene una inflación de un dígito, tasa de interés positiva.

Sí, Brasil es un muy buen ejemplo, pero no solo Brasil, Uruguay del Frente Amplio, Chile la Concertación.

Pero el Frente Amplio y Chile de la Concertación me parece que no tenían, no enfrentaban el problema de pobreza que enfrentaba Brasil y lograr que 40 millones de personas salieran de la pobreza, ¿no? Partían de niveles más bajos.

Pero todos, todos bajaron la pobreza y todos bajaron la desigualdad manteniendo inflación baja. En ninguno de esos países la inflación superó el dígito. Brasil históricamente fue un país más subdesarrollado que Uruguay, que Chile. Pero si querés, México con AMLO, ahora con Sheinbaum también, logró mejor. La pobreza en México, que venía muy estancada, bajó considerablemente, manteniendo muy tranquila la macroeconomía.

Simplemente para hacer una corrección terminológica: Brasil fue mucho más desarrollado que cualquier otro país de América Latina. Lo que tenía era un índice de desigualdad monumental.

Depende cómo midas desarrollo. A ver, si vos medís desarrollo como PIB per cápita, Brasil siempre estuvo por debajo de Uruguay, Chile.

No, no, no como producto bruto per cápita, me estoy refiriendo al nivel de desarrollo de su potencia de economía. Octava economía del planeta, industria, industria monumental. Bueno, no es Nigeria, tiene más y no tiene nada. Brasil tenía industria, Brasil tenía un proceso de crecimiento en los años 70 y 80 con su famoso boom económico. Un producto bruto mucho más, obviamente tiene 200 millones de habitantes y eso produce una posibilidad de que por escala puedas tener industria, pero digamos ni Chile ni Uruguay tienen industria.

No, yo me refería a desarrollo en términos de usando PIB per cápita, desarrollo económico. Desarrollo económico, ¿no? A ver, es un país mucho más diversificado que los otros dos, con mucho más... Pero sí tuvo más pobreza porque fue, junto con Rusia, el último país del mundo de eliminar la esclavitud. Entonces, es un hecho absolutamente indiscutible. Justo estoy escribiendo un libro que es un poco un largo, un largo, un análisis de largo plazo de la economía de la sociedad argentina en términos como desigualdad, pobreza, crecimiento, riqueza, etcétera. Y a lo que estoy justo ahora estoy cerrando el capítulo sobre desigualdad, una historia de la desigualdad en Argentina, y para eso miro un poco América Latina y es interesante que vos los países europeos tuvieron lo que algunos llaman la gran nivelación en el siglo XX, que es la gran... Vos ves 1910, Europa es casi tan desigual como América Latina, no hay grandes diferencias de desigualdad. Ellos tienen entre la Primera Guerra Mundial y 1970 una fuerte baja de la desigualdad que tiene que ver con las guerras. Las guerras destruyen patrimonio de los más ricos y obligan a cobrar impuestos que después quedan, y tenés un auge de los sindicatos que hacen que son la columna vertebral del estado de bienestar. Entonces, la desigualdad baja muy fuertemente en Francia, en Escandinavia, en Inglaterra, en Alemania, etcétera. La Guerra Fría obviamente ayuda a eso porque hay un mayor consenso social para la redistribución por la amenaza comunista. En América Latina esa gran nivelación se dio mucho más levemente. En Argentina quizás se dio parcialmente en el peronismo de los 40 y los 50. Hasta los 70 Argentina tuvo una desigualdad baja, pero nunca en los niveles europeos. Y en Brasil no se dio esa gran nivelación, no se dio. O sea, Brasil tuvo desigualdad alta, quizás un poquito con Vargas, alguito de redistribución, pero desde la dictadura del 64 en adelante tiende a concentrar su ingreso. Entonces, la gran divergencia de Brasil en materia distributiva se da en el siglo XX. En el siglo XX Brasil no era un país particularmente más desigual, perdón, se da, quiero decir, la reducción de la desigualdad se da con Lula en el siglo XXI.

Claro, pero partiendo de niveles estratosféricos y aún así Brasil sigue siendo de los países más desiguales, o sea, baja la desigualdad. Pero hoy, fíjate vos que el planteo de Brasil es que logró quitar a Brasil de calificación de país con situación de hambre y toda la lucha de Lula es que haya tres comidas por día. O sea, son expectativas que en la Argentina hace 20, 30 años parecían absolutamente superadas, ¿no?

Sí. Aún así, a pesar de los... Brasil está en su menor momento de pobreza y menor momento de desigualdad, de menor pobreza de la historia te diría, y de desigualdad, probablemente desde los últimos 50 años. Aún así tiene mucha más pobreza por ingreso que Argentina y mucha más desigualdad. Para que se sepa. Si midiéramos la pobreza en Brasil, como la medimos en Argentina con la misma metodología, Brasil tiene cerca de 50% de pobre. Nosotros estamos 31 y Brasil tiene un coeficiente de Gini de 0,5 y Argentina es más de 0,4. El coeficiente de Gini es la métrica que se usa para medir desigualdad, cuanto menor, más bajo. O dicho de otra manera, la brecha entre ricos y pobres acá es de 18 veces y en Brasil es más de 30.

Déjame volver al principio para hacer un corolario. Y te preguntaba, ¿el plan económico de Milei soluciona eso o camina en algún sentido positivo?

A ver, siendo muy optimistas, el plan económico Milei puede traer un crecimiento moderado. El crecimiento es muy benéfico en muchos aspectos. El tema es que lo que yo veo como un signo de alerta es que el modelo económico no parece estar potenciando las virtudes del crecimiento. ¿Cuáles son las virtudes del crecimiento? El crecimiento te ayuda a crear empleo y bajar la pobreza. Pero generación hoy, generación de empleo no está habiendo a pesar de que la economía está creciendo. Es la primera vez en 30 años que la economía argentina crece y no se genera empleo formal. Hasta ahora, desde fines de los 90 para acá, crecía la economía, se generaba empleo formal, caía la economía, se destruía empleo formal. La correlación era fuertísima.

Lo que pasa acá se destruye empleo formal a pesar del crecimiento. Bueno, porque las que crecen no son mano de obra intensiva y las que decrecen son mano de obra intensiva.

Exacto. Y no solo eso, el petróleo y la minería, que es el sector estrella de la economía argentina, tiene menos empleo que hace un año atrás. El propio sector. ¿Por qué? Porque el boom de Vaca Muerta no te compensa la caída que estás teniendo en Comodoro Rivadavia, toda la zona del Golfo de San Jorge que está desinvirtiendo YPF. Se destruye más empleo de lo que se genera en Vaca Muerta. Y dentro de la minería tenés como dos películas: el litio genera un par de miles de puestos de trabajo, pero hay otra parte de la minería que es un poco más intensiva en empleo, que es todo lo que es materiales para la construcción que está muy mal producto de que la construcción está parada. Entonces vos mirás el empleo manegras, los manegras se está vendiendo y en otra época vos tenías que los materiales de construcción eran el verdadero termómetro del crecimiento de la Argentina. Sí, el cemento, por ejemplo. Exacto. Vos esos motores, digamos, la industria y la construcción son los dos grandes perdedores del modelo de Milei. Vos, te resumo un segundito. La economía argentina hoy está parecido a nivel de actividad a 2023. Sí, si comparo el tercer trimestre del 23 contra hoy, estás más o menos parecido. Ahora, dentro de ese promedio que es cero, tenés algunos sectores que están dos dígitos arriba: el agro, sobre todo por el fin de la sequía, petróleo y minería por el boom de Vaca Muerta y el litio y ahora el cobre de a poquito.

Y actividad financiera.

Que son todos sectores que te generan poco empleo y los dos sectores que están muy mal son la construcción y la industria, que están: la industria 10% abajo del 23, la construcción más 12-14% abajo. La industria y la construcción te generan cerca del 20% del empleo directo en Argentina y estos otros sectores ganadores te generan menos del 2% del total. Sí. Y los efectos multiplicadores de la industria y la construcción son muy altos y ese yo creo que entonces volviendo a la pregunta, creo que el modelo Milei puede llegar a dar crecimiento, quizás puede llegar a estabilizar macroeconómicamente. Si vos me decís, tengo que hacer futurología. Creo que lo más probable es que tengamos la siguiente paradoja: un país con menos índice de pobres, sí, pero con más desempleo, más precarización laboral, menos empresas, menos industrias que el 2023.