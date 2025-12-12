La inteligencia nacional y la soberanía discursiva

Un decreto publicado en el Boletín Oficial (anexo del decreto 864 2025) establece nuevos lineamientos para la Secretaría de Inteligencia del Estado (CIDE), generando profunda preocupación. En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190) el periodista Santiago Martínez Laino explicó que el documento incluye conceptos relacionados con la cuestión comunicacional y el discurso, como "soberanía discursiva," "soberanía informativa y decisional," y "comunicación estratégica".

Estos términos se consideran altamente problemáticos, ya que contravienen la libertad de expresión establecida en el artículo 14 de la Constitución Nacional y la ley de inteligencia, que prohíbe la observación de personas por sus opiniones políticas, dijo Martínez Laino. La normativa parece facilitar la realización de inteligencia sobre ciudadanos cuyas actividades lícitas puedan ser interpretadas como una amenaza, especialmente a quienes "alteren las percepciones sobre proyectos estratégicos".

Esta directriz ha sido asociada a una "doctrina de guerra" que considera la idea de un "enemigo interior" o la "batalla cultural," permitiendo investigar a opositores políticos y movimientos sociales. Se observa que el lenguaje también incluye conceptos como "volatilidad social," sugiriendo que el objetivo es evitar que se cuestione el modelo económico en curso.

Frente a la posibilidad de que "actores no convencionales" busquen "erosionar la cohesión social" o "debilitar la legitimidad institucional mediante narrativas manipuladas", la inteligencia está facultada para identificar "patrones discursivos" y diseñar "respuestas preventivas basadas en evidencia". La intención es fortalecer la "resiliencia informativa nacional" y habilitar nuevas formas de "disuación," con una respuesta que podría ser "persuasiva". El lenguaje "elegante" utilizado en el anexo disimula la dureza de las propuestas.

Santiago Martínez Laino: Viendo el boletín oficial el viernes pasado, veo que el presidente junto con el jefe de gabinete sacan un decreto, un decreto donde establecen los lineamientos para la SIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y me llamaron la atención algunos conceptos que se establecen como soberanía discursiva, disputar narrativas, comunicación estratégica, soberanía informativa y decisional. Entonces, todos los conceptos, es decir, toda una parte dedicada a la cuestión comunicacional, se contraponen con el artículo 14 de la Constitución Nacional que fija la libertad de expresión, la ley de internet, la adhesión de nuestro país al tratado del Pacto de San José de Costa Rica y también con la ley de inteligencia nacional. Porque justamente la propia ley de inteligencia nacional dice que no se puede observar o hacer inteligencia sobre las personas por su raza, sus opiniones religiosas, ni opiniones políticas. Frente a eso, a las actividades lícitas que desarrolla cualquier ciudadano en nuestro país, no se puede establecer un proceso de inteligencia. Eso es algo que me llamó poderosamente la atención y me parece muy preocupante. Porque se estaría estableciendo una facilidad para que se le haga inteligencia a quienes, por ejemplo, "alteren las percepciones sobre proyectos estratégicos". ¿Y qué es alterar las percepciones sobre proyectos estratégicos? Una opinión, por ejemplo, de un economista que diga que el dólar puede bajar, puede subir, que si hay que devaluar, no hay que devaluar, se puede tomar como que están alterando la información.

Claro. Y permanentemente llama el tema de la cohesión nacional, ¿no? O sea, cualquier figura, cualquier sector que altere la cohesión nacional. Como si hubiera una cohesión nacional. Primero habla de "soberanía discursiva", como si hubiera un solo discurso en nuestro país, como si no hubiera múltiples opiniones sobre las cuales pueden versar los diferentes ciudadanos que no tienen por qué tener censura previa con respecto a nada.

Si no me equivoco... Lo que está inmanente en esto es la idea del enemigo interior. O sea, implica una especie de doctrina de guerra de que hay un enemigo interior.

Exactamente. Lo plantea como una doctrina de guerra.

La guerra de la famosa batalla cultural, ¿no?

La batalla cultural la pone ahí adentro. Hay una parte incluso que advierte sobre posibles cuestiones que puedan determinarse a partir de la migración interna, de los conflictos sociales que pueda haber. Justamente llama a investigar a los movimientos sociales, a los opositores políticos, a quienes se pongan en "frente de" o cuestionen. Por ejemplo, ahora con esto la reforma laboral, quienes cuestionan la reforma laboral, ¿qué estarían haciendo entonces?

Alterando la percepción

Alteran las percepciones del proyecto estratégico y por eso valdría la pena investigarlos, hacerle inteligencia, lo cual me parece altamente preocupante.

Alterar las percepciones de los proyectos estratégicos, me parece que hay un glosario muy interesante que, de alguna manera, uno puede encontrar en eso un hilo. Al comienzo mencionaste había otras palabras así del mismo tipo.

Bueno, el tema de soberanía discursiva y soberanía informativa.

¿Y cómo se puede traducir esto a un lenguaje cotidiano de verdad?

Yo justamente hice una nota que publiqué en notalpie.com.ar, un portal cooperativo. Ahí marqué un poco esto. Porque hay una parte que habla de todo el tema de la defensa de la soberanía nacional, o sea, términos muy encomiables, pero que no se corresponden con otras cuestiones que hace el gobierno en su conjunto. Ayer leía, por ejemplo, una noticia que decía que están por extraer petróleo de Malvinas. Una empresa norteamericana con autorización de los kelpers. Y no vimos ningún pronunciamiento ni del canciller ni del presidente con respecto a eso. Sin embargo, acá hay toda una parte que habla de la soberanía, pero sobre todo la soberanía discursiva.

La soberanía discursiva e informativa sería la soberanía del Gobierno. Habría una soberanía en la cual habría un solo discurso y una sola información soberana que es la del gobierno, si no entiendo mal.

Sí, inclusive hay otras partes, por ejemplo, en la página 20 que dice: "La evolución del orden económico y financiero puede condicionar márgenes de maniobra soberana. activar presiones geopolíticas o generar entornos de "volatilidad social". ¿A qué te suena eso? O sea, diferentes movimientos políticos, sociales, de activismo,

Condicionar márgenes de maniobra soberana.

Y activar presiones geopolíticas o generar entornos de volatilidad social.

Volatilidad social. Me quedo con volatilidad social. Me parece maravillosa. Hay un glosario que usa siempre el Fondo Monetario Internacional. Cuando uno analiza el glosario del Fondo Monetario, cuando hace esos informes, siempre explica de una manera con unas palabras realmente elegantes, situaciones que, si uno la traduce al lenguaje cotidiano son de una dureza impresionante. Propuestas de esa manera. con ese lenguaje más elegante pasan más disimuladas, ¿no? Pero a mí me quedan volatilidad social, soberanía discursiva, alterar la percepción de proyectos estratégicos. Sí, parece de Gran Hermano.

O sea, parece de Orwell

Inclusive dice, te cito: "Estas operaciones, a menudo de origen encubierto o articuladas por actores no convencionales, buscan erosionar la cohesión social. debilitar la legitimidad institucional mediante narrativas manipuladas. Frente a esto, la inteligencia permite identificar patrones discursivos, mapear redes de influencia, rastrear trazabilidad operativa y diseñar respuestas preventivas basadas en evidencia, fortaleciendo la resiliencia informativa nacional y la capacidad de anticipación ante escenarios de riesgo. Me preguntaba si esa respuesta persuasiva está relacionada, por ejemplo, con las bandas de trolls que vienen operando con el gobierno.

Perdón, perdón, ¿piden respuestas persuasivas? ¿Esa es una frase tuya o está ahí pidiendo respuestas persuasivas?

No, en otra parte lo plantean En la página 26: "Estas capacidades no solo redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística, sino que habilitan nuevas formas de disuasión, proyección del poder, resiliencia institucional frente a escenarios disruptivos.

Claramente plantea así un glosario, un lenguaje que tiene que ver con convertir una política de estado, una batalla cultural y un organismo del Estado, llevando adelante una ideología, podríamos decir. Esto simplemente para estar absolutamente seguros está publicado.

Esto se publicó el viernes pasado, hace una semana en el Boletín Oficial. Es un anexo del decreto 864/2025. Esto está. Es legal Ya está rigiendo y ya fue publicado en el Boletín Oficial.