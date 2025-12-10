Tragedia en Coronel Suárez: la escalofriante historia del padre que asesinó a su hijo de cuatro años y luego se suicidó

Un hecho estremecedor sucedió este martes a la madrugada en el acceso a Huanguelén, sobre la ruta 60. Hasta allí se había trasladado Gustavo Suárez, de 48 años y residente de la localidad bonaerense de Coronel Suárez, junto a su hijo Francisco, de cuatro.

Una vez allí, estacionado sobre la banquina, a tan solo 150 metros del ingreso a la ciudad, llamó por teléfono a su expareja, Daiana García (35) y le dijo que mataría al hijo que ambos tenían en común y que luego se quitaría la vida.

Antes de ese llamado, Suárez había dejado varios mensajes en sus redes sociales en los que adelantaba la decisión que estaba por tomar.

Francisco, el niño de cuatro años asesinado por su padre | Facebook Daiana García

García, quien se desempeña como sargento en la Policía Comunal, pidió la intervención inmediata de un móvil. A poca distancia del acceso a la localidad, los efectivos ubicaron el camión Mercedes Benz dominio HJW113 propiedad del hombre.

Al revisar la cabina, los agentes encontraron a Suárez ya sin vida y al menor gravemente herido. Ambos presentaban heridas de bala en la cabeza.

Ante esa situación, el niño fue trasladado de urgencia al hospital de Huanguelén, pero los médicos no pudieron revertir el cuadro y su muerte se confirmó horas más tarde.

En el interior del vehículo, los peritos hallaron rastros hemáticos y una pistola Bersa calibre 22, que fue secuestrada para las pericias balísticas correspondientes.

El expediente quedó caratulado como “homicidio agravado por el vínculo seguido de suicidio” y pasó a manos de la UFI N.º 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, dirigida por el fiscal Jorge Viego.

Los antecedentes de violencia de Gustavo Suárez

Fuentes policiales indicaron que la pareja acumulaba episodios previos de violencia y que existía una medida cautelar que había expirado el 4 de diciembre.

Hace poco más de un mes, el 7 de noviembre, específicamente, García había radicado una denuncia y solicitó una restricción de acercamiento para Suárez tanto en relación a ella como al niño.

Gustavo Suárez y Daiana García en febrero de 2022 | Facebook Daiana García

Sin embargo, cuatro días más tarde, el Juzgado de Garantías N.º 3 rechazó la medida, pidió la intervención del Juzgado de Paz y dio participación al área de Servicio Social del distrito.

Ese organismo solicitó medidas de protección para el niño, pero el 14 de noviembre el Juzgado de Paz dictó un “cese de medidas de perturbación” y dispuso que el menor continuara teniendo contacto con su padre, bajo el argumento de que no existía riesgo extremo.

Pese a esa resolución, García presentó dos denuncias adicionales. La última fue registrada el 4 de diciembre, pocos días antes del desenlace fatal.

La escalofriante carta que dejó Gustavo Suárez antes de matar a su hijo y suicidarse

Antes de asesinar a su hijo y luego quitarse la vida, Gustavo Suárez redactó una carta que los efectivos policiales encontraron dentro de su camión. Ese texto, atravesado por resentimiento, manipulación y una violencia emocional extrema, revela el estado mental del hombre en las horas previas al crimen.

La carta comenzó con una afirmación que marcó el sentido del mensaje: "Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila como lo decidiste". Suárez planteó una acusación directa: "No te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos".

Luego apuntó a supuestas mentiras y engaños. Escribió: "Me volviste a mentir en la cara, te burlaste de mí otra vez y no te lo voy a permitir". Señaló además: "Siempre con mentiras como vos estás acostumbrada a tratar a todo el mundo".

Página 1 de la carta de Gustavo Suárez antes de asesinar a su hijo y luego suicidarse

En otro tramo mencionó conversaciones previas: "Vos me propusiste irnos a vivir a otro lado y tener otro hijo", y añadió: "Lo único que quería era ver a mi hijo crecer feliz con su mamá y papá y con un hermanito".

El texto incluyó expresiones de resentimiento. Suárez escribió: "Ahora a llorar a la iglesia Daiana García". Más adelante afirmó: "Me voy con mi bebé Francisco porque le prometí cuidarlo siempre y así lo haré". También sostuvo: "Él va a estar bien junto a mí donde quiera que estemos".

El mensaje avanzó con acusaciones contra la mujer: "A vos el nene no te importa y nunca te importó". En otro pasaje advirtió: "Veamos qué tan feliz sos cuando veas un nene como Fran con su guardapolvos de jardín, como usaba tu hijo".

Suárez sumó una frase que repitió a lo largo del escrito: "El que ríe último, ríe mejor". También aseguró: "Vos no lo vas a volver a ver nunca más, vos te lo perdiste".

Página 2 de la carta de Gustavo Suárez antes de asesinar a su hijo y luego suicidarse

En la parte final, el texto se volvió más agresivo. Suárez escribió: "No valés nada Daiana ni como mujer, ni como madre, ni como persona". Y agregó: "No servís para dar hijos y lo sabés, ya que Fran fue un milagro después de tantas pérdidas".

Suárez cerró el escrito con otra frase dirigida a García: "Me voy convencido de que la vida siempre te devuelve todo lo que das: amor y respeto hacia los demás. Y vos nunca vas a tener eso, Daiana García".

La carta apareció firmada como “Francisco y Tata”, y en la parte inferior tenía adherida una fotografía en la que Suárez posaba junto a su hijo en brazos.

