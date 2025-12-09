El caso de la mujer que fue detenida en la localidad de Villa Rumipal después de que se descubriera que convivió durante casi una semana con el cadáver de su hija debajo de su cama continúa conmoviendo a Córdoba. Este martes, mientras la Justicia intenta determinar si la mujer es o no imputable por motivos de salud mental, su sobrino aseguró que ella no habría comprendido todo lo que sucedió.

"Mi primita era no vidente y autista. Tuvo una falla cardíaca. Eso es lo que sabemos del estudio forense", precisó Román, primo de la víctima, que tenía 22 años. El hombre reside cerca de la casa de ambas y explicó que fue una de las personas que advirtió la situación y llamó a las autoridades: “Honestamente empecé a sentir olor feo".

Córdoba: detuvieron a una mujer que convivió varios días con el cuerpo de su hija debajo de su cama

En un momento, comentó que dialogó con su tía pero no lo convencían sus respuestas. "Fui a consultarle y empecé a atar cabos porque a la nena no la vi. Igualmente era una nena que no salía afuera, solía estar siempre dentro de su casa", añadió en declaraciones con el canal ElDoceTV.

"Entre esto y los olores, terminamos llamando a la policía”, continuó diciendo Román. El hallazgo se produjo el sábado pasado, donde los efectivos realizaron una requisa y encontraron el cuerpo tirado en el piso de su habitación, semivestido y debajo de la cama. Según precisó la fiscal de Río Tercero Paula Bruera, a cargo de la investigación, estaba en un avanzado estado de descomposición.

Además, trascendió que la muerta habría ocurrido entre cinco y seis días antes del descubrimiento. La mujer detenida, de 64 años, repitió en varias ocasiones a quienes preguntaban que su hija “estaba durmiendo”, algo que inicialmente no generó sospechas pero después fue clave para encontrar el cadáver.

En ese contexto, el hombre dio su opinión acerca de la responsabilidad de su tía, más allá de que actualmente se encuentra detenida por orden judicial, y luego trasladada a un hospital: "Yo creo que nunca se dio cuenta. Yo creo que todavía sigue sin darse cuenta”.

El avance de la causa

Las declaraciones del familiar de las involucradas contribuyen a la teoría que mantenían los investigadores sobre la posibilidad de que la víctima padeciera una discapacidad. Mientras tanto, su madre está siendo sometida a diversas pericias psicológicas y pisquiátricas para corroborar si es capaz de comprender sus actos o la dirección de sus acciones.

La Fiscalía tomará declaración a familiares y allegados para reconstruir los últimos días de la chica y determinar si hubo otros factores importantes para la causa que por ahora sigue caratulada como "muerte de etiología dudosa".

